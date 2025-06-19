Шесть уголовных дел по финпирамидам заведено в Костанайской области с начала года

Мошенничество
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Валентина Марущенко
собственный корреспондент по Костанайской области

Общая сумма ущерба составила 88 млн тенге, из которых возвращено чуть менее 18 млн тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото РСК КО

Как отмечают в Департаменте экономических расследований, в основном жертвами мошенников являются костанайцы, относящиеся к категории "уязвимые слои населения": пенсионеры, малоимущие граждане.

- Особенно остро эта проблема стоит в последние годы. К сожалению, это не просто преступная схема, это осознанно-социальный вирус, который распространяется за счет доверия, нехватки финансовой грамотности населения, и иллюзии легких денег. Нас волнует то, что все чаще организаторы используют зарубежные платформы и криптовалюту для маскировки своей деятельности, - отметил руководитель ДЭР по Костанайской области Тимур Хасанов.

Не меньшее беспокойство вызывают незаконные микрофинансовые организации. Теневые структуры, работающие без лицензии, выдают займы на кабальных условиях - под 100-120% годовых. Один из примеров – костанайская пенсионерка, оформившая кредит на 13 млн тенге, но получившая на руки 6 млн тенге. Остальная сумма ушла на зачисление процентов. При этом в залог женщина предоставила свою единственную квартиру. И такие истории не единичны. 

- Важно подчеркнуть, что все подобные действия квалифицируются как незаконное предпринимательство, отмывание преступных доходов и влекут уголовную ответственность. В практике нашего департамента есть дело, где нелегальные доходы легализовывались через фиктивные СТО, якобы велись работы по ремонту автомобилей, но по факту никакой деятельности не велось. Так было отмыто свыше 60 миллионов тенге. Сейчас по данному эпизоду наложен арест на имущество на сумму более 150 миллионов тенге, включая квартиры, автомобиль и банковские счета.

В текущем году нами уже зарегистрировано несколько уголовных дел в отношении незаконных МФО. Часть из них на стадии расследования, часть направлена в суд. По каждой такой схеме проводятся финансово-аналитические исследования, устанавливаются цепочки обналичивания, собираются доказательства фиктивной деятельности, выявляются все лица, вовлеченные в преступную деятельность, - рассказал Тимур Хасанов.

Как он отметил, профилактика важна не менее расследования. В начале этого года в регионе состоялся масштабный студенческий форум по финансовой грамотности. А также в 310 школах проведены внеурочные занятия по финансовой безопасности.

 

 

 

#мошенничество #финпирамиды

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