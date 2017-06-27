Презентация 500-летия белорусского книгопечатания в павильоне Республики Беларусь – как раз и есть событие, значимости непреходящей. Открывая встречу, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Казахстан – заместитель комиссара Национальной секции РБ на Международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017» Анатолий Ничкасов отметил, что нынешний год в мире проходит под знаком великого первопечатника Франциска Скорины.

Директор Национальной биб­лиотеки Беларуси Роман Мотульский в свою очередь подчеркнул, что наследие Франциска Скорины насчитывает 520 книг, многие из которых находятся в России, Польше, Чехии, Германии. Всего же изданиями Скорины обладают около 50 стран. Многое делается для сохранения произведений первопечатника и на его родине, где уже вышло в свет факсимильное издание «Книжное наследие Франциска Скорины». Познакомиться с ним могут и казахстанцы. Подарочный набор книг от Национальной библиотеки Беларуси поступил в фонд Национальной академической библиотеки в Астане.

Память Франциска Скорины, имя которого стоит в одном ряду с такими выдающимися деятелями мировой культуры эпохи Возрождения, как Леонардо да Винчи, Рафаэль и Ян Амос Коменский, увековечена в названиях улиц многих белорусских городов, университета в Гомеле, а также памятниках, один из которых стоит у Национальной библиотеки в Минске. В стране учреждены орден и медаль Франциска Скорины, которые вручаются за особые заслуги в гуманитарной и благотворительной деятельности.

Посетив павильон Беларуси, можно узнать не только о книгопечатанье, но и побывать на выставке «От Лиссабона через Минск, Москву, Астану до Владивостока», где представлено множество направлений современного искусства – от гиперреализма до абстрактного минимализма. Это своего рода интеллектуальное путешествие в многообразный, глубокий и непростой мир живописи, графики, инсталляции. Художественная экспозиция включает картины более 20 художников из стран, которые расположены на Шелковом пути. Здесь же можно увидеть макет будущего посольства Беларуси в Казахстане.

В помощь посетителям белорусского павильона и 6 инфокиосков с интерактивными дисплеями, которые дают возможность узнать о инновационных проектах в разных сферах. Кстати, заинтересовавшую вас информацию можно без труда перебросить на свой электронный адрес, скачать через Интернет.