60-летний акмолинец выстрелил в жену, избил сына и застрелился

Установлено, что ружье, из которого стрелял погибший, зарегистрировано в ОВД.

Фото: polisia.kz

Уголовное дело по факту покушения на убийство и доведения до самоубийства расследуют в Департаменте полиции Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Трагический случай произошел в одном из сел Есильского района. В районный отдел полиции поступила информация о том, что 60-летний сельчанин совершил суицид, выстрелив себе в голову.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа предварительно установила, что в день происшествия погибший ранил супругу в область головы, а также нанес телесные повреждения 20-летнему сыну, пытавшемуся его остановить.

Об инциденте в полицию сообщил сосед, ставший свидетелем произошедшего.

До приезда сотрудников полиции мужчина совершил самоубийство, выстрелив себе в голову.

Данные факты зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по статьям "Покушение на убийство" и "Доведение до самоубийства" УК РК. В ходе расследования установлено, что гладкоствольное охотничье ружье, из которого были произведены выстрелы, зарегистрировано в ОВД.

По словам супруги, никаких конфликтов между ней и погибшим в день происшествия не было.

Расследование уголовного дела продолжается, полицейские выясняют мотивы, побудившие мужчину на этот отчаянный шаг.