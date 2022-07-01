65-летнего пенсионера подозревают в изнасиловании в Алматинской области

65-летний пенсионер задержан по подозрению в изнасиловании в Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Факт зарегистрирован в Раимбекском районе, где 30 июня полицейские задержали 65-летнего местного жителя, обоснованно подозреваемого в изнасиловании молодой женщины.

«Ранее в районную полицию обратилась 31-летняя сельчанка, заявившая о надругательстве со стороны неизвестного ей пожилого мужчины. По ее показаниям следовало, что изнасилованию она подверглась месяц назад во время поездки в соседний район. При возвращении водитель «Жигули» начал якобы ее домогаться и в итоге надругался над ней», – рассказали в ДП.

Полицейские, возбудив по факту уголовное дело, организовали оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых установили и задержали разыскиваемого таксиста. Им оказался 65-летний мужчина, который наотрез отказался от обвинений потерпевшей.

В настоящее время по факту назначен ряд экспертиз. Расследование проводится по части 1 уголовной статьи «Изнасилование».

«В отношении задержанного пока избрана мера процессуального принуждения обязательство о явке. В случае, если факт надругательства не подтвердится, то уже самой заявительнице может грозить уголовное преследование за заведомо ложный донос», – заключили в полиции.