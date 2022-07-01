Фото: ДП Алматинской области
Происшествия
65-летнего пенсионера подозревают в изнасиловании в Алматинской области

65-летний пенсионер задержан по подозрению в изнасиловании в Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Факт зарегистрирован в Раимбекском районе, где 30 июня полицейские задержали 65-летнего местного жителя, обоснованно подозреваемого в изнасиловании молодой женщины.

«Ранее в районную полицию обратилась 31-летняя сельчанка, заявившая о надругательстве со стороны неизвестного ей пожилого мужчины. По ее показаниям следовало, что изнасилованию она подверглась месяц назад во время поездки в соседний район. При возвращении водитель «Жигули» начал якобы ее домогаться и в итоге надругался над ней», – рассказали в ДП.

Полицейские, возбудив по факту уголовное дело, организовали оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых установили и задержали разыскиваемого таксиста. Им оказался 65-летний мужчина, который наотрез отказался от обвинений потерпевшей.

В настоящее время по факту назначен ряд экспертиз. Расследование проводится по части 1 уголовной статьи «Изнасилование».

«В отношении задержанного пока избрана мера процессуального принуждения обязательство о явке. В случае, если факт надругательства не подтвердится, то уже самой заявительнице может грозить уголовное преследование за заведомо ложный донос», – заключили в полиции.

Популярное

Все
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Взгляд изнутри: в каком состоянии находится конная индустрия Казахстана
Не наделять Нацбанк новыми полномочиями порекомендовал эксперт МВФ
Образцовая сноха, жена и мама
В центре внимания – семья и дети
Единственный казахский мальчик, которому пожал руку Билл Клинтон
Закон Республики Казахстан
Играть на домбре современные хиты и классику научился казахстанский артист
Счастье в каждом доме
Как вернуть доверие казахстанцев к власти – интервью с мажилисменом
Потравить и прикормить: советы дачникам на июль
Рейсов много, а нареканий и того больше
Впереди встречи с избирателями
Каждому по заслугам
Ах, как хочется вернуться
Безопасный труд как жизненная необходимость
Тюркское сотрудничество и научная интеграция
Душа казахского народа
Наша история и наше будущее
Этот удивительный мир
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Пропавший подросток найден мёртвым в Алматы
Организаторам разрекламированной блогерами финпирамиды вынесли приговор в Казахстане
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
"Halyk Bank обязали выплатить каждому казахстанцу от 500 тыс. тенге" – на рассылку ответили в Минфине
Спецрепортаж: мирное небо Казахстана в надежных руках
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
Что происходит с тенге – свежие данные
Новые льготы появились у лиц с инвалидностью в Казахстане – подписан закон
Новые возможности древнего Саурана
Азербайджан намерен перенять опыт работы казахстанских учителей
Почему многие хотят, но никак не могут выучить казахский язык?
Каким должен быть "правильный" исследовательский вуз – интервью с главой КАТУ
Россиянин повесился в дендропарке в Шымкенте
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 июня
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Решить проблему дефицита воды в Казахстане позволит строительство трансказахстанского канала
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
Лобовое столкновение по вине пьяного водителя попало на видео в Актюбинской области
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
ООН сменила международное название Турции

Читайте также

Происшествия , В мире
Трехметровый аллигатор убил мужчину на популярном курорте
Происшествия
Насильнику 8-летней девочки вынесли приговор в Туркестанско…
Происшествия
Убил жену на глазах у троих детей и покончил с собой житель…
Происшествия
Вооруженные разборки устроили 15 человек в Акмолинской обла…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]