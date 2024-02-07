68 граждан Таджикистана спасены на трассе в Актюбинской области

7 февраля на 806-м километре трассы «Самара-Шымкент» сломался пассажирский автобус направления «Шымкент-РФ-Новотроицк», внутри которого находились 68 человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Актобе

Фото Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Сообщается, что 68 граждан Республики Таджикистан переселены в Нурайский кемпинг.

В тот же день поступила информация о том, что в связи с закрытием дороги в кемпинге «Маяк» на 965-м километре трассы «Самара-Шымкент» необходима помощь в размещении 56 человек. Силами спасателей 56 граждан Республики Узбекистан размещены в центральной мечети Карабутак.

В настоящее время в области непогода, сильный ветер, на дорогах отсуствует видимость. За минувшие сутки на территории области закрыто 5 республиканских и 4 областных автомобильных дорог.

Чтобы не подвергать свою жизнь опасности, ДЧС Актюбинской области рекомендует следовать правилам: внимательно изучить прогноз погоды, уточнить, какие дороги могут быть закрыты для движения. Информацию можно уточнить по телефону службы спасения 112, а также при помощи мобильного приложения «Darmen».

При получении штормового предупреждения от службы «112», воздержаться от поездок и выездов из населенных пунктов. Укомплектовать машину нужным багажом, который позволит выжить в экстренной ситуации:

- канистра (минимум 20 л) с запасом топлива и воронка для заправки;

- термос с чаем и запас продуктов;

- запасной комплект тёплой одежды.

Самое главное, чтобы автомобиль был в технически исправном состоянии, резюмировали в ДЧС.