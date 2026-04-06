70 человек пропали без вести после крушения лодки с мигрантами в Средиземном море

Происшествия, Европа
Айман Аманжолова
корреспондент

Береговая охрана Италии доставила на берег 32 спасенных и тела двух погибших

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Новая трагедия с мигрантами произошла в центральной части Средиземного моря — на участке между Ливией, Тунисом, Мальтой и Италией, который является одним из основных маршрутов нелегальной миграции, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Анадолу.

Как сообщается на странице НПО Mediterranea Saving Humans в социальной сети американской компании Х, деревянная лодка с мигрантами, которая, как утверждается, отплыла накануе из Ливии, перевернулась в части Средиземного моря, относящейся к ливийской зоне поиска и спасения.

В итальянском НПО отметили, что в результате инцидента более 70 человек пропали без вести в море, 32 человека удалось спасти.

В организации раскритиковали подход европейских государств к вопросу миграции.

«Еще 70 человек пропали в море. Мы разделяем боль спасенных, их семей и друзей. Это последнее кораблекрушение — не трагическая случайность, а скорее результат политики европейских правительств, которые отказываются открывать легальные и безопасные каналы въезда», - следует из сообщения.

Как сообщает итальянское информагентство ANSA, 32 спасенных человека и тела двух погибших мигрантов, найденных в море, были доставлены на итальянский остров Лампедуза патрульным катером береговой охраны Италии. Некоторые из спасенных мигрантов заявили, что на лодке находилось 110 человек.

Между тем, по данным Международной организации по миграции (МОМ), с начала года по 1 апреля в центрально части Средиземного моря пропали 683 нелегальных мигранта.

С другой стороны, согласно данным, опубликованным Министерством внутренних дел Италии, количество нелегальных мигрантов, прибывших в страну морем в период с начала года по 3 апреля, составило 6 175 человек. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 9 399 человек.

Центрально-средиземноморский маршрут, пролегающий между Италией, Мальтой, Ливией и Тунисом, выделяется как один из маршрутов, где в последние годы наблюдается высокая интенсивность потока нелегальных мигрантов, направляющихся в Европу.

Первой точкой прибытия мигрантов в Европу, которым удается пересечь Средиземное море самостоятельно или которые были так или иначе спасены, чаще всего становится остров Лампедуза — ближайший к Северной Африке клочок итальянской суши, или Мальта.

В этой части Средиземного моря спасательные операции мигрантов зачастую проводят европейские НПО, а не государства Европы.

С другой стороны, ежегодно множество нелегальных мигрантов погибают при попытке пересечь Средиземное море из-за опрокидывания лодок в неблагоприятных погодных и морских условиях, а также из-за переполненности судов, что приводит к обезвоживанию, удушью и отравлению выхлопными газами.



