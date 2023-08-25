80-летие Оралхана Бокея масштабно отметили на родине писателя

В этом году исполняется 80 лет со дня рождения выдающегося писателя, драматурга, журналиста Оралхана Бокея. Мероприятия по празднованию юбилея писателя начались в его родном Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz

Мероприятия, в рамках масштабного празднования юбилея, были инициированы Фондом устойчивого развития сельских территорий и поддержаны бизнесменами Катон-Карагайского района.

Главным событием юбилея является открытие дома-музея Оралхана Бокея в селе Шынгыстай, где прошло детство писателя. Здесь фонд при финансовой поддержке учредителя Серика Толукпаева выкупил дом, где жил Оралхан Бокей, и организовал музей. В фонде уверены, что музей не только будет пропагандировать творчество драматурга среди туристов, но будет способствовать повышению туристического потенциала региона в целом.

«Когда мы думаем о Катон-Карагае, мы сразу вспоминаем Оралхана Бокея. Это писатель, воспевший красоту этого места и природу Тумсы. Поэтому достойно отметить его юбилей – это честь для нас. Наш фонд выделил средства в размере 10 млн тенге, выкупил дом детства писателя и превратил его в музей, который был передан государству. Празднование 80-летия Оралхана Бокея пройдет на республиканском и международном уровнях. Спонсорами выступили предприниматели Катон-Карагая», – сказал Серик Жунусов, руководитель Фонда устойчивого развития сельских территорий.

На празднование юбилея на родине писателя собрались друзья, поэты, земляки, которые вдохновлялись произведениями Оралхана Бокея. Они приняли участие в открытии бюста талантливого драматурга и сквера имени писателя. В селе Шынгыстай была организована выставка-пленэр «Төр Алтай бояулары». Художники выполнили более 50 этюдов и подарили готовые работы музею О. Бокея.

Впечатлениями в целом о празднике поделился почетный гражданин Катон-Карагайского района Жәнібек Қызыров.

«Оралхан Бокей – гордость казахстанской общественности. Мероприятие, посвященное памяти Оралхана Бокея, несомненно, поднимет настроение катонкарагайцам. Мы должны не только гордиться нашими талантливыми ребятами, но и чаще проводить такие встречи, чтобы их жизнь и судьба стали примером для подрастающего поколения!» – сказал Қызыров.

Вечер предваряла презентация, где были представлена новая книга под названием «Шолпандай таң алдына туып – батты». Также были вручены медали «Оралхан Бөкейге 80 жыл». Далее все гости наслаждались соревнованием по аламан байге. Юбилей завершился большим гала-концертом с участием отечественных звезд.