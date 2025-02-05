80-летие народного артиста Полада Бюльбюльоглу отметили в Азербайджане

В мире,Культура
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Мероприятие прошло во Дворце Гейдара Алиева   

Фото: АЗЕРТАДЖ

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Министерстве культуры, в концертной программе, организованной министерством, приняли участие должностные лица государства и правительства, депутаты Милли Меджлиса, представители общественности, поклонники творчества Полада Бюльбюльоглу, передает Kazpravda.kz.

Во Дворце имени Гейдара Алиева состоялся вечер «Возвращение», посвященный 80-летию народного артиста, выдающегося певца, композитора, председателя комитета Милли Меджлиса по культуре Полада Бюльбюльоглу.

Сначала ведущий вечера зачитал распоряжение президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 3 февраля 2025 года о награждении Полада Бюльбюльоглу орденом «За службу Отечеству» 1-й степени.

Народный артист исполнил песни и произведения, которые на протяжении десятилетий трогают сердца любителей музыки.

На вечере также выступили народные артисты Азербайджана - Самир Джафаров, директор Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Юсиф Эйвазов, солисты Большого театра Эльчин Азизов, Динара Алиева, народный артист Узбекистана и Азербайджана Фаррух Закиров, заслуженная артистка Наргиз Керимова.

В сопровождении известных пианистов, народных артистов Фархада Бадалбейли и Мурада Адыгезальзаде юбиляр спел «Аве Марию» (в дуэте с Динарой Алиевой) и романс «Севгили джанан». Азербайджанский государственный ансамбль танца (художественный руководитель - народный артист Руфат Халилзаде) исполнил «Узундере», «Сары гялин» и другие танцы.

Аккомпанировал артистам Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Уз.Гаджибейли под управлением Муртузы Бюльбюля. Главный балетмейстер концертной программы – заслуженная артистка Этери Джафарова, режиссер-постановщик - Джавид Имамвердиев.

Вечер, начавшийся с песни Şən Azərbaycan в исполнении юбиляра, завершился песней композитора «Мой край огней».

#концерт #Азербайджан #юбилей #Полад Бюльбюльоглу

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