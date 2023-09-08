А бахчевые хороши

Это касается не только зерновых колосовых, но и арбузов, картофеля, помидоров, огурцов и других сельскохозяйственных культур, сбор которых идет в регионе. По сравнению с прошлым годом в областном аграрном ведомстве отмечают снижение урожайности по всем категориям.

Бахчевые культуры на сегодняшний день практически полностью убраны. Последние гектары освобождают от дынь и арбузов в Байзакском, Жамбылском, Меркенском и Мойынкумском районах. Примерно с конца июля продукцию жамбылских бахчеводов можно было увидеть в продаже в большом количестве на зеленых рынках. Надо сказать, арбузы, выращенные именно местными аграриями, пользуются наибольшим спросом среди населения, поскольку обладают более яркими вкусовыми качествами, нежели привозные. Кстати, их урожайность пострадала не очень сильно, ведь из-за мощной корневой системы дефицит поливной воды на них не оказывает большого влияния, как на большинство других культур. В среднем с гектара бахчеводы сняли по 264,6 центнера. На сегодня собрано более 417 тыс. тонн продукции.

Повсеместно идет уборка картофеля. Лидерами по скорости стали шусцы, которые уже завершили ее. На подходе полеводы Байзакского и Жамбылского районов. Надо сказать, что отсутствие привычного объема влаги также оказало негативное воздействие на второй хлеб.

По информации регионального управления сельского хозяйства, средняя урожайность этой осенью составила 210,1 центнера с гектара, что по сравнению с прошлогодним показателем ниже на 32,4 центнера. По традиции наибольшие площади посадки –в Кордайском, Жуалынском, Шуском и Меркенском районах. В настоящее время местными аграриями собрано более 110,8 тыс. тонн картофеля.

Как известно, регион является основным поставщиком репчатого лука в стране. Его уборка идет согласно графику, и на сегодняшний день завершена более чем на треть (32%). Мойынкумские и сарысуские полеводы, посадившие лук на одних из самых малых площадях, завершили его уборку раньше всех. Основной объем выращен в Шуском, Жамбылском, Кордайском и Байзакском районах. В этом году местные аграрии получили в среднем по 289,9 центнера с гектара. На сегодняшний день ими собрано свыше 228 тыс. тонн лука.

Что касается капусты и столовой моркови, то их всходы дали довольно низкую урожайность. У первой – 152,8 центнера с гектара в противовес прошлогоднему показателю – 255,4. То же самое можно сказать о второй культуре – 209,2 центнера с гектара получено в этом году, а 267,1 – в предыдущем сезоне. Разница налицо. На сегодня в хранилища отправлено больше 21 тыс. тонн капусты и свыше 18,7 тыс. тонн столовой моркови.

Аналогичная ситуация с огурцами и помидорами. Средние результаты урожайности заметно скромнее прошлогодних. Уборка огурцов почти завершена. Их собрано более 68 тыс. 370 тонн. Предварительный урожай томатов составил 109 тыс. 860 тонн. Работа по сбору продолжается. По другим видам овощей также можно отметить резкое снижение показателей.

Больше остальных пострадали масличные культуры. Урожай этого года упал больше чем в два раза. В шести районах идет активная работа, а в Шуском – уже подходит к завершению. На сегодняшний день средняя урожайность составляет 3,5 цент­нера с гектара, в то время как в прошлом году полеводы получили по 6,8 центнера с гектара. Собрано только чуть больше 8 545 тонн продукции.

В целом, по информации регио­нального аграрного ведомства, из-за недостатка влаги в нынешнем году немалая часть земель была исключена из оборота.

– К недостаточному объему подачи воды из соседнего Кыргызстана добавились климатические проблемы в виде 20-дневного периода повышенной влажности и последующего ветра при высокой температуре атмосферного воздуха. Это привело к частичной потере урожая. По итогам обследования полей области, проведенного специальными комиссиями, в шести районах от нехватки поливной воды пострадали поля 347 аграрных товаропроизводителей на площади в 7,8 гектаров, – отметил в ходе брифинга руководитель областного управления сельского хозяйства Нурби Жигитеков.

В соответствии с технологической картой, согласованной с научно-исследовательскими институтами, предварительно потери фермеров составили 3,5 млрд тенге. После объявления чрезвычайной ситуации природного характера регионального масштаба причиненный ущерб аграриям пообещали возместить за счет выделения средств из рес­публиканского бюджета.