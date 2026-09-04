Знать законы со школьной скамьи

На Августовской конференции педагогов Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что следует уделять пристальное внимание повышению правовой грамотности детей и подростков. Речь идет о дисциплине «Основы права» и курсах «Основы Конституции» и «Закон и порядок». Главная цель предлагаемых нововведений, по словам Президента, воспитать законопослушное и уважающее Конституцию молодое поколение.

Итак, началась работа по приведению государственного общеобязательного стандарта образования в соответствие с положениями новой Конституции. Директор Института среднего образования НАО им. И. Алтынсарина Салтанат Жумабаева уточняет: обновление затронуло правовые основы организации учебного процесса, содержание обучения и воспитания. Напомним, в соответствии с пунктом 1 статьи 33 Конституции в ГОСО закреплено право граждан на неоплачиваемое получение начального и основного среднего образования в государственных учебных заведениях, а также обязательность такого образования.

– Согласно пункту 4 статьи 33 Конституции государство устанавливает государственные общеобязательные стандарты образования, а все организации образования обязаны осуществлять свою деятельность в соответствии с ними, – дополнила Салтанат Жумабаева. – Кроме того, во исполнение пункта 5 статьи 33 Конституции в ГОСО закреплен светский характер образования и учебно-воспитательного процесса.

Значимые изменения коснулись и правового образования школьников. Так, в соответствии с новой Конституцией совершенствуются учебные программы по предмету «Основы права» для 9–11-х классов. В 9-м классе он будет преподаваться по обновленной программе. В 10–11-х классах войдет в перечень обязательных предметов (ранее изучался в рамках компонента по выбору).

Одновременно вводятся три учебных курса. В 5–7-х классах школьники будут изучать «Основы Конституции», в 8–11-х классах – «Закон и порядок». Кроме того, в 5–11-х классах появится курс «Личная безопасность».

– Главная особенность новых курсов заключается в практичес­кой направленности правового образования. Учащиеся должны не только знать нормы Конституции и законодательства, но и уметь применять их в повседневных ситуациях, понимать свои права и обязанности, оценивать последствия действий и принимать правомерные решения, – объяснила директор института.

К примеру, на курсе «Основы Конституции» детям будут прививать базовые правовые знания и культуру, учить уважительному отношению к Основному закону страны. Содержание выстроено с учетом возраста учащихся. На этих уроках речь будет идти о правах и обязанностях человека, законности, правопорядке и гражданской ответственности. При этом правовые нормы планируется рассматривать через понятные детям жизненные ситуации, в том числе связанные с безопасным поведением и цифровой средой.

В 8–9-х классах курс «Закон и порядок» должен сформировать устойчивую правовую культуру и практические навыки. Подростки, например, будут разбирать вопросы ответственности несовершеннолетних, трудовых отношений, буллинга и кибербуллинга, интернет-мошенничества, дропперства, защиты персональных данных и поведения в общественных местах. Их научат распознавать правовую проблему, понимать риски и выбирать законный и безопасный алгоритм действий.

– В курсе «Закон и порядок» для 10–11-х классов акцент делается на формировании правовой компетентности, способности анализировать более сложные жизненные и профессионально ориентированные ситуации, участвовать в социально-правовых проектах и исследованиях, использовать цифровые сервисы и современные технологии. Старшеклассник должен быть готов не просто соблюдать нормы закона, но и осознанно участвовать в общественной жизни, – пояснила Салтанат Жумабаева.

По ее словам, учебная нагрузка по курсам «Основы Конституции» и «Закон и порядок» в 8-м классе составит 0,25 часа в неделю. Занятия будут проходить по одному академическому часу один раз в четыре учебные недели. В 9–11-х классах на курс «Закон и порядок» отводится 0,5 часа в неделю, по одному академическому часу один раз в две учебные недели.

Еще одно направление связано с интеграцией обучения и воспитания. В ГОСО и типовые учебные программы включены ценности Единой программы воспитания «Адал азамат», концепции «Таза Қазақстан», принципа «Закон и Порядок». Напомним, «Адал азамат» реализуется в организациях образования с 2024 года, программа для школ не нова. Как говорит Салтанат Жумабаева, педагоги уже накопили определенный опыт работы по этому направлению.

– Задача заключается не в том, чтобы добавить детям еще несколько мероприятий, а в том, чтобы показать связь между знаниями, которые они получают на уроке, и реальной жизнью. Вопросы ответственности, законности, трудолюбия, экологической культуры и бережного отношения к природе могут рассматриваться через содержание конкретных предметов. Ценности должны проявляться в учебной деятельности, прак­тических заданиях, проектах и повседневном поведении обучающихся, – считает директор института.

В обновленном ГОСО также усилены требования к эффективному, безопасному и ответственному использованию искусственного интеллекта. Обновляются не только программы, но и названия предметов. Так, в 1–4-х классах «Цифровая грамотность» переименована в «Цифровую грамотность и искусственный интеллект». В 5–11-х предмет «Информатика» теперь называется «Информатика и искусственный интеллект». Содержание дополняется вопросами применения ИИ с учетом возрастных особенностей школьников.

– В ГОСО закреплены умения эффективно, безопасно и ответственно использовать цифровые ресурсы и искусственный интеллект для поиска, анализа и сопоставления информации, разработки творческих идей и оценки полученных результатов. Требования законодательства, обновленное содержание предметов и ожидаемые результаты обучения теперь объединены в единую систему на уровне государственного стандарта образования, – подытожила Салтанат Жумабаева.