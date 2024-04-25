А начинали здесь с задвижек

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Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

Компания «Силумин-Восток» наладила выпуск востребованных контрольно-измерительных приборов SMF

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Речь идет о высокотехнологичной аппаратуре для замеров давления, температуры и других параметров. Без таковой не обходится ни одно предприя­тие горно-металлургического комплекса, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, систем водо-, теплоснабжения…

Как пояснил генеральный директор ТОО «Силумин-Восток» Олег Фроимчук, до сих пор электромагнитные расходомеры на 100% закупались за рубежом. Но компания изучила их рынок, оценила перспективы. И приняла решение освоить данный сегмент.

По словам руководителя, у аппаратуры, выпускаемой ТОО, отличные характеристики: погрешность измерений – не более 0,5%, подходит для различных сред, стоимость – ниже импорт­ных аналогов. На казахстанском рынке эти изделия уже успешно конкурируют с зарубежными брендами.

– Мы прошли сертификацию по международным стандартам, – отметил гендиректор. – В целом наше предприятие специализируется на выпуске электротехнической продукции, автоматике, запорно-регулирующей арматуре, насосном и холодильном оборудовании. Теперь в номенклатуре появились еще и КИП.

Первые шаги компания начинала почти 30 лет назад с выпуска запорных задвижек. За это время здесь практически полностью модернизировали производство. Появились современная автоматизированная линия раскроя металла, металлообрабатывающие станки, учас­ток сборки и окраски... На ТОО заняты примерно 400 человек, компания ежегодно выпускает продукции на 6 млрд тенге.

– Мы уже закупили оборудование для выпуска сухих трансформаторов, – поделился предприимчивый руководитель. – Дальше будем развивать выпуск холодильных установок собственной разработки. Планируем еще приобрести новую линию, чтобы производить различные манометры и термометры. Все – по запросам заказчиков. Если честно, все это ниши, которые пока не освоены отечественными приборострои­телями.

Среди других востребованных направлений – изготовление, монтаж и обслуживание АСУТП – автоматизированных систем управления технологическими процессами. Проще говоря, это диспетчерские пульты, где идут сбор и обработка данных о производственном цикле. ТОО заключило соглашения о партнерстве с мировыми разработчиками программного обеспечения, став, по сути, системным интегратором. На сегодня восточноказахстанские АСУ, включая тренажеры виртуальной реальности, действуют на 14 горнодобывающих предприятиях. Без таких систем уже невозможно представить ни одно серьезное производство.

К слову, у областной исполнительной власти большие планы на сотрудничество с компанией. В облуправлении энергетики и ЖКХ стоит задача заменить 49 км теплосетей с установкой запорной арматуры. Плюс предстоят большие ремонты в электрохозяйстве региона.

– У нас почти 21 тысяча километров электросетей, – сообщил руководитель управления Нурлан Рамазанов. – Мы планируем провести частичное обновление, снизить степень их изношеннос­ти на 2%. И конечно, будем ориентироваться на местные предприятия, чтобы был запас комплектующих час­тей, расходных материалов и оборудования.

#кампания #аппаратура #контрольно-измерительные приборы

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