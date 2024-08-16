А у нас на пляже чисто! А у вас? Таза Казахстан 16 августа 2024 г. 7:00 16 Наталья Денисова собственный корреспондент по области Жетiсу С городского пляжа Талдыкоргана добровольцами акции «Таза Қазақстан» вывезено три тонны мусора. Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов – Городской пляж – одно из самых посещаемых мест отдыха в нашем городе, – рассказал заведующий сектором городского отдела ЖКХ Акжан Толеубай. – Это большой, давно полюбившийся жителям областного центра коммунальный объект. Здесь всегда много народа, ведь пляж бесплатный. В этом сезоне он начал работу с 1 июня. Обычно пляж убирают два раза в год. Но в рамках экоакции было решено сделать дополнительную капитальную уборку, так как лето жаркое, купальный сезон затягивается, а чистота – залог здоровья населения. Для того чтобы комплексно очистить в одно доброе утро городской пляж в Талдыкоргане, понадобились всего 30 человек и четыре единицы техники, которую предоставили местные коммунальщики. – Кстати, в Талдыкоргане также в рамках акции «Таза Қазақстан» проведены работа по очистке арыков протяженностью три километра, уборка набережной реки Балыкты. К работе здесь привлекли более 500 человек, шесть единиц техники для загрузки и перевозки мусора. В этом масштабном субботнике приняли участие представители молодежных организаций, городских учреждений и предприятий, кооперативов собственников квартир и индивидуальные предприниматели. Собрано и вывезено более 75 тонн мусора, – уточнил Акжан Толеубай. #акция #экология #Таза Қазақстан