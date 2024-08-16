А у нас на пляже чисто! А у вас?

– Городской пляж – одно из самых посещаемых мест отдыха в нашем городе, – рассказал заведующий сектором городского отдела ЖКХ Акжан Толеубай. – Это большой, давно полюбившийся жителям областного центра коммунальный объект. Здесь всегда много народа, ведь пляж бесплатный. В этом сезоне он начал работу с 1 июня. Обычно пляж убирают два раза в год. Но в рамках экоакции было решено сделать дополнительную капитальную уборку, так как лето жаркое, купальный сезон затягивается, а чистота – залог здоровья населения.

Для того чтобы комплексно очистить в одно доброе утро городской пляж в Талдыкоргане, понадобились всего 30 человек и четыре единицы техники, которую предоставили местные коммунальщики.

– Кстати, в Талдыкоргане также в рамках акции «Таза Қазақстан» проведены работа по очистке арыков протяженностью три километра, уборка набережной реки Балыкты. К работе здесь привлекли более 500 человек, шесть единиц техники для загрузки и перевозки мусора. В этом масштабном субботнике приняли участие представители молодежных организаций, городских учреждений и предприятий, кооперативов собственников квартир и индивидуальные предприниматели. Собрано и вывезено более 75 тонн мусора, – уточнил Акжан Толеубай.