А ваш ребенок готов к школе? Что следует знать при выборе школьной одежды и принадлежностей
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Ася Тимирова
Уже совсем скоро начнется новый учебный год. Как никогда сейчас востребованы школьные принадлежности и форма. Однако всегда ли родители приобретают качественные, а самое главное безопасные товары для своих детей? Специалисты филиала «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» (НПЦСЭЭиМ) Национального центра общественного здравоохранения при покупке школьной формы рекомендуют обращать внимание на ряд важных моментов.