А ваш ребенок готов к школе? Что следует знать при выборе школьной одежды и принадлежностей

Образование , Общество
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Ася Тимирова

Уже совсем скоро начнется новый учебный год. Как никогда сейчас востребованы школьные принадлежности и форма. Однако всегда ли родители приобретают качественные, а самое главное безо­пасные товары для своих детей? Специалисты филиала «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» (НПЦСЭЭиМ) Национального центра общественного здравоохранения при покупке школьной формы рекомендуют обращать внимание на ряд важных моментов.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В первую очередь следует помнить, что школьная форма должна обеспечивать сохранение детского здоровья, потому что в этой одежде ребенок будет проводить 5–6, а то и больше часов. В идеале одежда должна формировать комфортный микроклимат так называемого под­одежного пространства – это касается температуры тела, влажности, паро- и воздухопроницаемости.

Также стоит внимательно изу­чить маркировку одежды – ярлычок с данными производителя и составом ткани. И если на нем указана химчистка, то лучше такую школьную форму не приобретать, потому как химические вещества, которые чаще всего используются при чистке изделия, могут быть вредны для здоровья школьника. Кроме того, ткань, из которой сшита форма, должна хотя бы наполовину состоять из натуральных материалов. Лучше всего для нее подходят хлопок и лен для осеннего и весеннего времени, шерсть и кашемир – для зимы.

По словам заведующей лабораторией токсикологии полимеров и других химических веществ филиала НПЦСЭЭиМ Асель Карибаевой, синтетических волокон в школьной форме должно быть не более 55%.

– Форма с содержанием синтетики более 55% может быть дешевле, но на этом все ее достоинства заканчиваются. Синтетические волокна не дают коже дышать, в результате нарушается тепловой обмен, и ребенок начинает потеть. Это может привести к переохлаждению и возникновению простудных заболеваний, – делится рекомендациями Асель Казбековна. – Синтетические волокна могут привести к возникновению аллергии, ведь они притягивают к себе пыль, грязь и различные микроорганизмы, которые оказывают влияние на слизистые ребенка и могут стать причиной возникновения сыпи. Также синтетические ткани способствуют накоплению статического электричества, а оно оказывает влияние на нервную сис­тему ребенка, вызывая раздражение и быструю утомляемость.

Одним словом, школьная форма из синтетических тканей для повседневного ношения не подходит. Однако полностью отказываться от синтетики специалисты не советуют, потому что она хорошо «держит» форму, увеличивая срок службы одежды, что упрощает уход за ней.

Еще один важный показатель: от изделия не должен исходить резкий запах. Его наличие может свидетельствовать о содержании в текстильных материалах вредных или даже опасных химических веществ, используемых при окраске ткани. В таких случаях гарантией безопасности школьной формы для здоровья ребенка является наличие сертификата соответствия на данное изделие. Такие документы продавец обязан предъявить покупателю по первому требованию.

– При покупке школьной формы правильно подбирайте размер, убедитесь, что вашему ребенку в ней удобно как в сидячем положении, так и при ходьбе. Одежда не должна излишне стеснять движения, не должна быть слишком узкой, потому что тесная юбка или брюки приведут к болям в животе, а тесные рубашки и сарафаны могут нарушить дыхание, – советует специалист.

Актуальным вопросом здоровья детей стала проблема формирования и сохранения правильной осанки. Стоит отметить, что техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», размеры, вес, конструкция, показатели санитарно-химической, токсикологической безопасности материалов, из которых изготовлены ученические портфели и ранцы, строго регламентированы.

Это значит, что маркировка ученических ранцев, портфелей и рюкзаков должна содержать информацию о возрасте пользователя. При этом вес данных изделий должен быть для учеников начальных классов не более 700 граммов, а для обучающихся в средних и старших классах – не более одного килограмма. Вместе с тем ранцы для детей младшего школьного возраста должны быть снабжены формоустойчивой спинкой, которая обеспечит его полное прилегание к спине, а главное – равномерное распределение веса.

В качестве ориентировочного тес­та для проверки соответствия веса ранца с учебниками и тетрадями нормативным требованиям используется вычисление отношения веса ранца к весу ребенка. Оптимальное соотношение составляет 1:10. Такой подход учитывает и индивидуальные возможности школьника.

Также специалисты советуют родителям обратить внимание на детали или фурнитуру со светоотражающими элементами на передних и боковых поверхностях из материалов контрастных цветов.

#Образование #школа #форма #школьная форма

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