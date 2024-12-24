А всем летать охота! Статьи 24 декабря 2024 г. 5:15 0 Лаура Тусупбекова специальный корреспондент Темой очередного правительственного часа в Мажилисе стал вопрос развития транспортно-логистического потенциала страны Фото: kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов Докладывал депутатам министр транспорта Марат Карабаев. Министр свое выступление начал с того, что Глава государства в своем Послании народу Казахстана поручил превратить нашу страну в главный транспортно-логистический хаб Евразии. – Разрешите подробно рассказать вам о ходе выполнения данной задачи и мероприятиях, направленных на развитие потенциала транспортной отрасли, – начал глава Минтранспорта и подробно рассказал об успехах отрасли. Депутат Мажилиса Нуртай Сабильянов в свою очередь рассказал о неуспехах отрасли. Так, состояние республиканских и местных дорог в стране вызывает справедливые нарекания граждан. При этом большая часть замечаний со стороны общественности относится именно к дорогам местной сети. Возможно, такая ситуация сложилась потому, что национальным оператором автомобильных дорог является АО «НК «ҚазАвтоЖол» со 100-процентным участием государства, которое обладает одновременно двумя функциями – строительство и контроль хода и качества организации строительства, реконструкции, ремонта и содержание автомобильных дорог. Получается, что он сам строит и сам себя контролирует. Есть вопросы и к сфере железнодорожного транспорта. И конечно, нескончаемы проблемы в сфере воздушного транспорта. Так, депутат Сергей Пономарев считает немотивированным оптимизм министра транспорта Марата Карабаева, который отметил: для нашей страны с ее уникальным географическим положением транзит может стать новой точкой экономического роста. Но при этом для того, чтобы экономический рост стал реальным, делается, как показывают имеющиеся реалии, недостаточно. Коллегу поддержал депутат Мурат Абенов. Он тоже выразил недовольство высокими ценами на авиабилеты и обратился в связи с этим к главе авиакомпании Air Astana, чьей дочерней компанией является местный лоукостер Fly Arystan, Питеру Фостеру. – Большинство избирателей жалуются на очень высокие цены. В Европе другие зарплаты, и в Европе средняя цена лоукостера – 20 евро. У нас цены Fly Arystan – 60 тысяч тенге до Туркестана и 50 тысяч тенге до Кызылорды. Какой это лоукостер? Это одна авиакомпания, один транспорт. И он сейчас оставил граждан без выбора. Каким должен быть лоукостер – Air Astana летит, рядом должен быть рейс Fly Arystan с более дешевой ценой. Почему Air Astana не осуществляет рейсы в ту же Кызылорду из Астаны? Почему у граждан нет выбора? Как формируется цена? – как снежный ком нарастал поток вопросов от депутата. Недоволен Мурат Абенов и регулярными задержками рейсов. – Я вчера прилетел рейсом Air Astana, в салоне просидели полтора часа. Никто ничего не объяснял. Почему скрытые цены? Недавно выяснилось, что во Fly Arystan выявлены хищения на 1 миллиард тенге. Имеете ли вы и ваши заместители отношение к этому? Вернут ли гражданам лишние деньги, которые они заплатили за билеты? – продолжил выражать свое возмущение депутат. В ответ Питер Фостер заверил, что группа компаний Air Astana не является монополистом, и напомнил, что сейчас в стране действуют четыре лицензированные авиакомпании. Прокомментировал он и критику касательно высоких цен на авиабилеты. Был он вежлив и терпелив, подробно, словно учитель в школе, глава Air Astana напомнил депутатам, что ценообразование формируется с учетом модели местных авиакомпаний. – Идея, конечно, очевидна: чем раньше приобретаются билеты, тем они дешевле. Чем ближе к дню вылета, тем выше становятся цены. Цены на билеты также сильно зависят от спроса, поэтому в выходные и праздничные дни цены повышаются. Это относится к динамическому ценообразованию в отрасли. Такова мировая практика. Когда в мае 2019 года был запущен Fly Аrystan, было четкое понимание того, что будет применяться местная модель динамического ценообразования, что и произошло, – сказал Питер Фостер. Он подчеркнул, что расходы всех авиакомпаний в основном выражены в долларах, Air Аstana и Fly Аrystan не являются исключением. – Мы по-прежнему считаем, что средние цены на рейсы Fly Аrystan как местной авиакомпании более чем конкурентоспособны по сравнению с ценами на рейсы авиакомпаний в других странах. Это обусловлено тем фактом, что удельная стоимость полетов Fly Аrystan является одной из самых низких в мире – ниже, чем у Easyjets и Wizzair, и это дает Fly Аrystan возможность продавать билеты по сегодняшним ценам, – утверждает Фостер. Но депутаты остались неудовлетворенными ответами Питера Фостера. Депутат Едил Жанбыршин поделился своим опытом взаимодействия с авиакомпанией: – 2 августа Air Astana задержала рейс на 12 часов, но я до сих пор не могу добиться штрафа. Чтобы получить компенсацию, нужно пройти через сложную бюрократическую процедуру. Это недопустимо! Компенсации должны быть доступны и понятны для любого гражданина. Как говорится, нет худа без добра. Кто знает, были бы подняты все эти вопросы, если бы депутатам Мурату Абенову и Едилу Жанбыршину не пришлось однажды попасть на задержанный рейс да еще и компенсацию за это не получить… #мажилис #заседание #транспортная отрасль