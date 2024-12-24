А всем летать охота!

Докладывал депутатам министр транспорта Марат Карабаев. Министр свое выступление начал с того, что Глава государства в своем Послании народу Казахстана поручил превратить нашу страну в главный транспортно-логистический хаб Евразии.

– Разрешите подробно рассказать вам о ходе выполнения данной задачи и мероприятиях, направленных на развитие потенциала транспортной отрасли, – начал глава Минтранс­порта и подробно рассказал об успехах отрасли.

Депутат Мажилиса Нуртай Сабильянов в свою очередь рассказал о неуспехах отрасли. Так, состояние республиканских и местных дорог в стране вызывает справедливые нарекания граж­дан. При этом большая часть замечаний со стороны общественности относится именно к дорогам местной сети. Возможно, такая ситуация сложилась потому, что национальным оператором автомобильных дорог является АО «НК «ҚазАвтоЖол» со 100-процентным участием государства, которое обладает одновременно двумя функциями – строительство и контроль хода и качества организации строительства, реконструкции, ремонта и содержание автомобильных дорог. Получается, что он сам строит и сам себя контро­лирует.

Есть вопросы и к сфере железнодорожного транспорта. И конечно, нескончаемы проблемы в сфере воздушного транспорта. Так, депутат Сергей Пономарев считает немотивированным оптимизм министра транспорта Марата Карабаева, который отметил: для нашей страны с ее уникальным географическим положением транзит может стать новой точкой экономичес­кого роста. Но при этом для того, чтобы экономический рост стал реальным, делается, как показывают имеющиеся реалии, недос­таточно.

Коллегу поддержал депутат Мурат Абенов. Он тоже выразил недовольство высокими ценами на авиабилеты и обратился в связи с этим к главе авиакомпании Air Astana, чьей дочерней компанией является местный лоукостер Fly Arystan, Питеру Фостеру.

– Большинство избирателей жалуются на очень высокие цены. В Европе другие зарплаты, и в Европе средняя цена лоу­костера – 20 евро. У нас цены Fly Arystan – 60 тысяч тенге до Туркестана и 50 тысяч тенге до Кызылорды. Какой это лоукос­тер? Это одна авиакомпания, один транспорт. И он сейчас оставил граждан без выбора. Каким должен быть лоукостер – Air Astana летит, рядом должен быть рейс Fly Arystan с более дешевой ценой. Почему Air Astana не осуществляет рейсы в ту же Кызылорду из Астаны? Почему у граждан нет выбора? Как формируется цена? – как снежный ком нарастал поток вопросов от депутата.

Недоволен Мурат Абенов и регулярными задержками рейсов.

– Я вчера прилетел рейсом Air Astana, в салоне просидели полтора часа. Никто ничего не объяснял. Почему скрытые цены? Недавно выяснилось, что во Fly Arystan выявлены хищения на 1 миллиард тенге. Имеете ли вы и ваши заместители отношение к этому? Вернут ли гражданам лишние деньги, которые они заплатили за билеты? – продолжил выражать свое возмущение депутат.

В ответ Питер Фостер заверил, что группа компаний Air Astana не является монополистом, и напомнил, что сейчас в стране действуют четыре лицензированные авиакомпании.

Прокомментировал он и критику касательно высоких цен на авиабилеты. Был он вежлив и терпелив, подробно, словно учитель в школе, глава Air Astana напомнил депутатам, что ценообразование формируется с учетом модели местных авиакомпаний.

– Идея, конечно, очевидна: чем раньше приобретаются билеты, тем они дешевле. Чем ближе к дню вылета, тем выше становятся цены. Цены на билеты также сильно зависят от спроса, поэтому в выходные и праздничные дни цены повышаются. Это относится к динамическому ценообразованию в отрасли. Такова мировая практика. Когда в мае 2019 года был запущен Fly Аrystan, было четкое понимание того, что будет применяться местная модель динамического ценообразования, что и произошло, – сказал Питер Фостер.

Он подчеркнул, что расходы всех авиакомпаний в основном выражены в долларах, Air Аstana и Fly Аrystan не являются исключением.

– Мы по-прежнему считаем, что средние цены на рейсы Fly Аrystan как местной авиакомпании более чем конкурентоспособны по сравнению с ценами на рейсы авиакомпаний в других странах. Это обусловлено тем фактом, что удельная стоимость полетов Fly Аrystan является одной из самых низких в мире – ниже, чем у Easyjets и Wizzair, и это дает Fly Аrystan возможность продавать билеты по сегодняшним ценам, – утверж­дает Фостер.

Но депутаты остались неудовлетворенными ответами Питера Фостера.

Депутат Едил Жанбыршин поделился своим опытом взаи­модействия с авиакомпанией:

– 2 августа Air Astana задержала рейс на 12 часов, но я до сих пор не могу добиться штрафа. Чтобы получить компенсацию, нужно пройти через сложную бюрократическую процедуру. Это недопустимо! Компенсации должны быть дос­тупны и понятны для любого гражданина.

Как говорится, нет худа без доб­ра. Кто знает, были бы подняты все эти вопросы, если бы депутатам Мурату Абенову и Едилу Жанбыршину не приш­лось однажды попасть на задержанный рейс да еще и компенсацию за это не получить…