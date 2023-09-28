А вы проверились на ВИЧ-инфекцию?

В большинстве случаев ВИЧ-инфекция в начале заболевания не вызывает никаких жалоб, симптомы отсутствуют, при этом сам вирус иммунодефицита человека продолжает размножаться в организме и постепенно разрушает иммунную систему.

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Единственный способ узнать, есть или нет ВИЧ в организме, – это обследоваться, сдав анализ крови.

По статистике 25–30% людей во всем мире даже не знают о том, что у них есть ВИЧ-инфекция. Следовательно, риск развития осложнений заболевания и перехода в стадию СПИД у данной категории людей очень высокий.

Так кому же необходимо обследование/тестирование на ВИЧ? Во-первых, тем, у кого был незащищенный половой контакт с человеком, о ВИЧ-статусе которого неизвестно. Во-вторых, если человек использовал нестерильные шприцы или иглы. В-третьих, при аварийной ситуации, предполагающей порез, укол мединструментом, разбрызгивание биоматериала на работе, если был контакт кожи или слизистых оболочек с ним. Кроме того, следует сдать анализ на ВИЧ беременной женщине и ее половому партнеру (тестирование необходимо дважды – при постановке на учет и на сроке 28–30 недель), а также тем, у кого есть признаки/симптомы инфекций, передаваемых половым путем.

Это основные ситуации, при которых требуется тест на ВИЧ. Но есть и другие эпидемиологические и клинические показания: длительная лихорадка, необъяснимая потеря веса, увеличение лимфатических узлов и другое. Они также являются основанием для назначения анализа на ВИЧ, но это не означает, что у человека есть вирус.

А теперь непосредственно о самом тестировании. Тест на ВИЧ – это безболезненная процедура. Диагностика ВИЧ основана на определении антител HIV-1 и ­HIV-2 и антигена ВИЧ (p24). Точность используемых тестов составляет 99%. Процедура (забор крови, консультирование) по времени занимает около 20 минут. Результат теста можно получить через 1–2 рабочих дня. И еще один немаловажный момент: в Центре ВИЧ-инфекции г. Астаны анализ на ВИЧ проводится бесплатно.

Хочется отметить, что тестирование на ВИЧ – это обычная забота о своем здоровье, и процедура не должна вызывать страх или стыд перед окружающими. Помните, что тест на ВИЧ проводится конфиденциально, о результатах знаете только вы и медицинский работник. Если результат теста на ВИЧ отрицательный, вы получите консультирование по снижению риска инфицирования в дальнейшем. В случае теста на ВИЧ с положительным результатом вам окажут психологическую поддержку, вы сможете своевременно начать лечение и получать необходимые медицинские услуги.

Обследоваться на ВИЧ можно в Центре по профилактике ВИЧ-инфекции. Прием в будние дни с 9 до 16 часов. Предварительная запись не требуется.