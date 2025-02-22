А за весною спешит лето...

– Так, смотри, – говорит мама, – семена редиски, огурцов, кукурузы, свеклы и морковки я взяла. Рассаду помидоров тетя Надя обещала нам – кустов сто. Осталось прикупить кабачки, корнишоны, зеленушки всякой, да и все.

– Надо картошку сажать в этом году! – встревает муж.

– Нет! Картошку я сажать не буду! Хватило мне в детстве этих огородов по 20 соток, и все только картошка! Жуков потом собирать – бррр, – говорю я. – Да и нет места под нее. Вон, смотри, я начертила план «чего-куда». Тут на картошку только пару грядок если, и стоит оно того?

– Цветы! Ира, цветы же я забыла! Сейчас поищу, что из прошлогодних семян осталось…

Ну началось, пошло-поехало…

Каждый год в начале осени, устав перерабатывать урожай да делать заготовки на зиму, я чуть ли не клянусь себе, что в следующем сезоне ничего сажать не буду! Пусть земля отдохнет. Или нет, газоном все засею, пусть травка радует. По бокам разве что цветочки неприхотливые. Да клубники бы побольше. Подсолнух само собой… И так по чуть-чуть список начинает расти. Ну а когда приходит пора высаживать рассаду да семена растений в открытый грунт, здесь уже азарт включается по полной.

Ох, а сколько же затрат на все это удовольствие! На семена, допустим, цены в среднем от 130 до 800 тенге. Все зависит от сорта, производителя, ну и, конечно, от личных потребнос­тей продавца.

Мы каждый год приобретаем рассаду помидоров у соседки по 100 тенге за куст. Возможно, в этом году цена подрастет. Считаю благом, что в нынешние времена есть предприниматели, которые трудятся в теплицах и предлагают всевозможные молодые растения для последующего выращивания. Перцы, баклажаны, тыквы, кабачки, капуста всех видов... Стоит это в среднем от 150 тенге за «штуку».

Дачники в прошлом году клубни георгинов продавали от 2 000 в зависимости от сорта и расцветки. Тюльпаны в районе 300 тенге за луковицу. Рассада петуний – от 120 тенге. Розы – 2 500 и выше. Клубника – от 250 также в зависимости от сорта. Саженцы терна и вишни – за 500 тенге при условии, что приезжаешь и сам выкапываешь. В питомниках цены, конечно же, выше, но и разнообразия садовых растений гораздо больше.

В 2023-м купили шесть тонн хорошего перегноя за 35 тыс. тенге плюс оплата за доставку. В этом году надо бы докупить перегной с черноземом да песок. Укрывной материал тоже дорожает. Ну а сколько нужно еще по мелочи: побелка для садовых деревьев и кустов, удобрения, препараты от различных паразитов...

Вышеперечисленное – это затраты только в денежном эквиваленте. А если пос­читать, сколько вкладывается труда на вскапывание участка, подготовку грядок, высадку растений.

Да и потом сколько хлопот все лето! Взять те же томаты – полив, удобрение, уход при всевозможных болезнях, своевременное пасынкование. Сколько нужно знаний и времени на поиск нужной информации. Учитывая все эти моменты, лично меня не удивляют те цены, за которые дачники в сезон предлагают свой урожай на продажу.

И все же, несмотря ни на что, уже предвкушаю майский теплый вечер, когда уставшая, но довольная, снимая рабочие перчатки, плюхнусь на лавочку и вдохну нежный аромат своей цветущей яблоньки. Красота…