Абая читает в подлиннике

Фарида АХМЕТОВА
Николай Жгун уже более восьми лет работает в столичной полиции – служит в УВД района «Сарыарка» ДВД Астаны. Он прекрасно владеет казахским языком. Еще будучи школьником в Коргальджинском райо­не Акмолинской области, он начал проявлять интерес к языку великого Абая, а вскоре стал читать его произведения в оригинале. Со сверстниками Николай тоже общался на их родном языке, изучал обычаи и традиции казахского народа. За несколько лет, благодаря огромной целеустремленности, ему удалось овладеть государственным языком на дос­таточно высоком уровне.
У Николая интернациональная полицейская семья. Супруга Жанна – казашка. Она также служит в органах правопорядка в звании капитана полиции. Жанна работает старшим инс­пектором штаба дорожно-патрульной полиции столичного ДВД. Молодые родители воспитывают трех прекрасных детей. Они признаются, что сейчас все больше родителей не коренной национальности отдают своих детей в казахские детские сады и школы. Ведь известно, что начинать изучать языки гораздо легче с самого детства. К примеру, их дети – трехлетняя дочь Илана и шестилетний сын Ислам ходят в казахский садик, в этот же детсад, скорее всего, пойдет и младший Имран, когда подрастет.
На праздничном столе в семье Николая Жгуна стоят рядом бешбармак и картофельные оладьи – драники. За годы совместной жизни Жанна научилась отлично готовить блюда белорусской кухни.
По долгу службы изучение казахского языка Николай Жгун продолжил в стенах столичной полиции. Он совершенствует свой язык благодаря спецкурсам.
Как рассказали в пресс-службе ДВД Астаны, для сотрудников департамента разработана специальная методика обучения, созданы начинающие и продолжающие группы по изучению государственного языка. Кроме того, полицейские изучают и английский язык. Все выпускники по окончании курсов получают сертификаты.

