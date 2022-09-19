Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Правительство , Сельское хозяйство
Административную нагрузку на аграриев снизят в ближайшее время в Казахстане

В рамках рабочей поездки в Костанайскую область Премьер-министр РК Алихан Смаилов посетил одно из крупнейших в стране предприятий по переработке молока – ТОО «МИЛХ», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Компания выпускает более 120 наименований молочной продукции и направляет ее как на внутренний рынок, так и на экспорт в различные регионы Российской Федерации. В перспективе – выход на рынок Китая.

На заводах компании установлено современное высокотехнологичное оборудование. В 2023 году при содействии немецкого партнера планируется запустить новый производственный комплекс по выпуску сыров.

Премьер-министр отметил, что одной из главных задач в АПК является увеличение объемов производства конкурентоспособной сельскохозяйственной переработанной продукции, в частности, молочной.

«Мы должны полностью обеспечивать себя и выходить на зарубежные рынки. В этом направлении имеется огромный потенциал», — сказал Алихан Смаилов.

Находясь на предприятии, Премьер также провел встречу с сельхозпроизводителями региона, на которой были обсуждены вопросы переработки и экспорта агропродукции, создания рабочих мест, субсидирования, льготного кредитования, орошения, заготовки кормов и др.

Алихан Смаилов подчеркнул, что государство продолжит поэтапно расширять поддержку производителей, в том числе с помощью субсидирования и повышения доступности кредитных ресурсов.

«В текущем году в два раза был увеличен объем финансирования сельского хозяйства. Развитие агропромышленного комплекса имеет ключевое значение с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности и укрепления социальной сферы. Мы хотим повысить производительность в отрасли и эффективность от каждого вкладываемого тенге», — сказал Премьер-министр.

«Системные вопросы мы на еженедельной основе рассматриваем, решаем те или иные проблемы бизнеса. Министерство сельского хозяйства сейчас пересматривает все требования к предпринимателям в этой сфере, порядка 20% из них будут сокращены. Соответственно, административная нагрузка на бизнес в ближайшее время будет снижаться», — заключил Алихан Смаилов.

Популярное

Все
Указ Президента Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
В Семее назревает скандал вокруг здания офтальмологического центра
«Плакал» позапрошлогодний ремонт
Жители Актау выступают против сноса спортивного комплекса
«Я из рода акынов…» Так о себе писал поэт и писатель Сырбай Мауленов
Забастовку работников станций скорой помощи в Мангистау признали незаконной
В интересах народа
В Атырауской области установили ограничения на покупку яиц
Костанайские школьники учатся в акиматах, домах культуры, детских садах и даже... в кафе!
О реформах Президента говорят зарубежные эксперты
Астана как символ перемен
Быстро движимая недвижимость
С санкции суда
Новая политическая модель – условие для экономического развития
От профессионализма до человечности
Беларусь – Казахстан: 30 лет по пути стабильности и прогресса
Обед стал дороже
Шаг к демократии
«Ястребы» в гостях у «барсов»
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Реформатор с большой буквы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Казахстан с госвизитом посетит Председатель КНР
Посла Украины не выдворяли из Казахстана – МИД
У пенсионерки обнаружили целый склад боеприпасов в Риддере
Больше женщин предпенсионного возраста смогут трудоустроиться в Казахстане
Предложение о переименовании Нур-Султана внесли в проект Конституционного закона
Уникальность визита Председателя КНР отметил МИД РК
Участников ОПГ задержали в Нур-Султане
Тору перевели на казахский язык
Компенсация по тенговым депозитам: банки начали принимать заявки
Иностранный "хакер" обманула десятки казахстанцев
Новые программы агрострахования стартовали в Казахстане
Бесплатно обучаться на курсах сможет каждый трудоспособный казахстанец
Душевнобольной мужчина заколол знакомого в Жетысуской области
10 лет ждали обещанных квартир от "банкирши" жители Алматы
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
Тонкая красная нить инфоцыганства
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
Найдены комплекс и надпись в честь Кутлуг Эльтерис-кагана
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Плохие дороги: причин не счесть
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Токаев выразил соболезнования Эрдогану
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 августа
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Новорожденного ребенка нашли в уличном туалете в Алматы – видео
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила

Читайте также

Правительство
Количество вертолетов для тушения пожаров увеличится в три …
Правительство
Ход реализации Послания Президента обсудили в Правительстве
Правительство
Премьер проверил строительство жилья для пострадавших от по…
Правительство , Технологии
"Цифровая карта семьи": казахстанцев распределили на 5 кате…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]