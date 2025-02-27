Аэропорт Актау временно не принимает рейсы

Возобновить прием и отправку рейсов планируется с 17.00 часов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аэропорт города

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В связи с неблагоприятными погодными условиями и техническим обслуживанием, взлетно-посадочная полоса в аэропорту Актау временно закрыта на период с 12:00 до 17:00 часов местного времени 27 февраля 2025 года.

Сообщается, что пассажиры могут получить актуальную информацию о состоянии рейсов и изменениях в расписании на официальном сайте аэропорта или по телефону круглосуточного справочного бюро: 8 (7292) 60 97 55.

В аэропорту просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и следить за обновлениями. Информация будет предоставляться по мере обновления.