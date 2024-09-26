АЭС поможет снизить зависимость от импорта электроэнергии – сенатор Амангельды Нугманов

Фото: пресс-служба Сената РК

На встрече с сотрудниками АО «Aqtobesu-energygroup» он отметил, что проект АЭС является ключевым для обеспечения устойчивого и экологически чистого энергоснабжения страны. Нугманов привёл примеры успешного использования атомной энергетики во Франции и Японии, подчеркнув важность участия граждан в предстоящем референдуме.

Также обсуждались вопросы подготовки кадров для АЭС, что поможет повысить квалификацию сотрудников и создать новые рабочие места, способствуя экономическому развитию региона.

Сенатор также встретился с работниками Актюбинского филиала АО «Казпочта», где говорил о росте спроса на энергоносители и дефиците электроэнергии, который к 2034 году может достичь 20%. По его словам, атомная энергетика поможет снизить зависимость от импорта электроэнергии и укрепит позиции Казахстана на международной арене.

Во время визитов в Мартукский, Кобдинский и Алгинский районы Нугманов рассказал, что строительство АЭС позволит стране стать энергонезависимой и перейти на экологически чистые источники энергии. Он отметил, что проект будет способствовать сокращению выбросов углекислого газа, что положительно скажется на здоровье будущих поколений.