АЭС поможет снизить зависимость от импорта электроэнергии – сенатор Амангельды Нугманов

Депутат Сената Республики Казахстан Амангельды Нугманов провел серию встреч, посвящённых строительству АЭС в Казахстане
На встрече с сотрудниками АО «Aqtobesu-energygroup» он отметил, что проект АЭС является ключевым для обеспечения устойчивого и экологически чистого энергоснабжения страны. Нугманов привёл примеры успешного использования атомной энергетики во Франции и Японии, подчеркнув важность участия граждан в предстоящем референдуме.
Также обсуждались вопросы подготовки кадров для АЭС, что поможет повысить квалификацию сотрудников и создать новые рабочие места, способствуя экономическому развитию региона.
Сенатор также встретился с работниками Актюбинского филиала АО «Казпочта», где говорил о росте спроса на энергоносители и дефиците электроэнергии, который к 2034 году может достичь 20%. По его словам, атомная энергетика поможет снизить зависимость от импорта электроэнергии и укрепит позиции Казахстана на международной арене.
Во время визитов в Мартукский, Кобдинский и Алгинский районы Нугманов рассказал, что строительство АЭС позволит стране стать энергонезависимой и перейти на экологически чистые источники энергии. Он отметил, что проект будет способствовать сокращению выбросов углекислого газа, что положительно скажется на здоровье будущих поколений.
«Свет и тепло солнца необходимы человеку так же, как и АЭС. Благодаря АЭС, прежде всего, удастся снизить импорт энергии замещая его энергией собственного производства. Таким образом мы перейдем к зеленой зоне, которая не будет наносить вреда экологии. Еще одно преимущество, мы считаем, что если атомная энергетика будет расположена в Центральном Казахстане, уровень энергоснабжения всех регионов страны возрастет. Здоровое поколение – это будущее нации. Мы должны внести свой вклад в сокращение выбросов угля и газа», - сказал сенатор.