АФМ предупредило о мошенничестве с использованием поддельных логотипов госоргана

Агентство РК по финансовому мониторингу обращает внимание на участившиеся случаи мошенничества, когда злоумышленники совершают звонки, представляясь сотрудниками ведомства, передает Kazpravda.kz
Аферисты в телефонном разговоре сообщают, что деньги граждан пытаются похитить и просят следовать указаниям лжесотрудников для якобы сохранения средств на счетах граждан. Для убедительности направляют фотографии поддельных удостоверений и иных документов с логотипами АФМ. Находясь под их влиянием, граждане переводят свои сбережения на счета злоумышленников.
Наряду с этим, участились случаи создания фейковых страниц в соцсетях от имени АФМ.
Неустановленные лица предлагают гражданам быстрый возврат денег, вложенных в мошеннические проекты. Открыв страницу, предлагается внести личные данные в т. ч. номер телефона, а также сумму потерянных средств.
Затем перезванивают агенты с разных номеров, в том числе зарубежных, представляясь сотрудниками АФМ и начинают выманивать сведения по банковским счетам.
«АФМ не производит обзвон физлиц, как по телефонной связи, так и посредством мессенджеров. Просим граждан быть бдительными, сопоставлять информацию с официальными источниками и не поддаваться на уловки мошенников», – отметили в госоргане.