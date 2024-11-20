АФМ предупредило о мошенничестве с использованием поддельных логотипов госоргана

Мошенничество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Агентство РК по финансовому мониторингу обращает внимание на участившиеся случаи мошенничества, когда злоумышленники совершают звонки, представляясь сотрудниками ведомства, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Аферисты в телефонном разговоре сообщают, что деньги граждан пытаются похитить и просят следовать указаниям лжесотрудников для якобы сохранения средств на счетах граждан. Для убедительности направляют фотографии поддельных удостоверений и иных документов с логотипами АФМ. Находясь под их влиянием, граждане переводят свои сбережения на счета злоумышленников.

Наряду с этим, участились случаи создания фейковых страниц в соцсетях от имени АФМ.

Неустановленные лица предлагают гражданам быстрый возврат денег, вложенных в мошеннические проекты. Открыв страницу, предлагается внести личные данные в т. ч. номер телефона, а также сумму потерянных средств.

Затем перезванивают агенты с разных номеров, в том числе зарубежных, представляясь сотрудниками АФМ и начинают выманивать сведения по банковским счетам. 

«АФМ не производит обзвон физлиц, как по телефонной связи, так и посредством мессенджеров. Просим граждан быть бдительными, сопоставлять информацию с официальными источниками и не поддаваться на уловки мошенников», – отметили в госоргане.

#АФМ #деньги #предупреждение #мошенники #звонки

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