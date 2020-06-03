Общество
Африканского льва конфисковали у жителя Павлодара
Жанат Тукпиев
Жителя Павлодара привлекли к административной ответственности за незаконное владение африканским львом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу специализированного административного суда города.   

Специализированным административным судом Павлодара рассмотрено административное дело в отношении жителя города за ввоз и содержание львенка по кличке "Симба".

"При мониторинге социальной сети Instagram установлен факт владения гражданином С. африканским львенком, которого незаконно ввезли на территорию Казахстана из Российской Федерации. Согласно Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, это является нарушением", – сообщили в пресс-службе.

На судебном заседании житель города вину признал полностью, пояснив, что купил животное в ООО "Амурский тигр".

"Африканский лев по кличке "Симба" имеет международный ветеринарный паспорт, однако разрешения на ввоз дикого животного нет. Постановлением суда гражданин С. был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 389 КоАП. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 27 780 тенге. Львенок по кличке "Симба" был конфискован", – добавили в суде.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Напомним, в апреле этого года владелец львенка рассказал в соцсетях, что содержит дикое животное в своей квартире. По его словам, он выкупил львенка у одного из российских зоопарков, где с ним плохо обращались. Тогда животному было всего два месяца.

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