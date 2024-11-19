Агентство по противодействию коррупции: современный этап развития

О работе и перспективах ведомства нам рассказал председатель Агентства по противодействию коррупции Асхат Жумагали.

– Асхат Жумагалиевич, с чем связана дата 18 ноября и как происходило становление антикоррупцион­ной службы Казахстана?

– 18 ноября мы связываем с важным событием в истории нашего агентства. В этот день в 2014 году в законодательстве впервые появилось понятие «органы антикоррупционной службы».

В разное время функцию борьбы с коррупцией осуществляли различные ведомства – органы внутренних дел, государственного Следственного комитета, финансовой полиции. Конечно, борьба с коррупцией велась на протяжении всех лет независимости. В 1992 году был подписан Указ Президента «О мерах по усилению борьбы с организованными формами преступности и коррупцией», а в 1998 году принят Закон «О борьбе с коррупцией», действовали различные госпрограммы. Но для большей эффективности недоставало функционирования независимого органа, занимающегося исключительно вопросами коррупции.

С 18 ноября 2014 года началась история поиска наиболее эффективной модели антикоррупционной службы. Первоначально появилось Национальное бюро по противодействию коррупции в составе Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции. Нацбюро состояло только из оперативно-следственных подразделений, и основной акцент был сделан на уголовно-правовые методы работы. Но, как показала практика, такой подход имел кратковременный эффект.

Не было главного – комплексного устранения причин и условий для коррупции. Ведь уголовное наказание применяется постфактум, когда прес­тупление уже совершено и зачастую деньги похищены. Поэтому назревала необходимость целенаправленной и системной профилактики коррупцион­ных проявлений.

Недостаточный акцент на превенции коррупции не позволял в полной мере раскрыть потенциал, заложенный в принятом в 2015 году новом Законе «О противодействии коррупции». Тогда в 2019 году Указом Президента было создано Агентство по противодействию коррупции. Именно с этого момента впервые агентство становится самостоятельным правоохранительным органом, напрямую подотчетным Президенту.

По опыту ряда развитых стран агентство сочетает в себе эффективную превенцию, партнерство с обществом и уголовно-правовые меры. Для нас стратегической целью является установка Главы государства о том, что приоритетом развития нашего государства является бескомпромиссная борьба с коррупцией до полного ее искоренения.

Сегодня сформирован профессио­нальный орган, способный решать поставленные руководством страны задачи по искоренению коррупции. Нашей миссией мы определили слова Президента: «Жемқорлық – індет, онымен күресу – міндет» («Коррупция – зло, борьба с ней – наш долг»).

Важное значение имеет программный подход к реализации антикоррупционной политики. Как вы знаете, в 2022 году принята Концепция на пятилетний период, в которой заложены прогрессивные и системные меры по всем направлениям работы. Являясь главным проводником антикоррупционной политики, агентство координирует исполнение всех заложенных в концепции задач.

– Выходит, в этом году органы антикоррупционной службы отмечают свой первый юбилей – 10 лет. О каких основных достигнутых результатах Вы можете рассказать?

– Одним из главных направлений работы было и остается совершенствование нормативной базы. Без этого невозможно эффективно бороться с коррупцией. Как я уже отметил, законодательство в сфере борьбы с коррупцией вводилось и менялось с первых лет независимости, но наиболее активная фаза внедрения передовых новелл приходится на последние пять лет. Так, восстановлена антикоррупционная экспертиза правовых актов. Правовые пробелы устраняются еще на стадии их разработки.

Осужденным за коррупцию пожизненно запрещается работать на госслужбе и закрыта дорога в квазигоссектор. Максимально ужесточены санкции по коррупционным преступ­лениям, особенно для сотрудников правоохранительных органов, судей, взяткодателей и посредников во взяточничестве. Осужденные за тяжкие и особо тяжкие коррупционные прес­тупления не могут быть досрочно освобождены.

Увеличены выплаты гражданам за сообщения о фактах коррупции. Они вправе получить до 10 процентов от суммы взятки или ущерба в зависимости от тяжести преступления. Максимальное вознаграждение – порядка 15 миллионов тенге. Одновременно приняты меры по защите трудовых прав лиц, сообщающих о коррупции, в том числе от необос­нованного увольнения. Серьезным шагом стало принятие законодательных поправок по введению ответственности госслужащих за необоснованное обогащение, то есть применение фискальных и карьерных санкций в случае несоответствия расходов чиновника его доходам.

Как вы знаете, в 2022 году Президентом страны взят курс на демонополизацию экономики, борьбу с олигополиями. Главой государства прямо отмечалось, что олигархические группы сконцентрировали экономические ресурсы в одних руках. Это во многом способствовало различным коррупцион­ным схемам и незаконным способам обогащения.

В 2023 году в целях обеспечения верховенства права и социальной справедливости принят Закон «О возврате государству незаконно приобретенных активов». Это придало значительный импульс процессу возвращения народу страны незаконно полученных доходов и имущества. В нашем агентстве создано специальное подразделение для проведения финансовых расследований, и за неполных три года мы обеспечили возврат имущественных активов и денежных средств на сумму почти 1 триллион 100 миллиардов тенге. Это в три раза больше, чем за предшествующие десять лет.

В целом возврат активов – это реализация одного из основополагающих принципов Конвенции ООН против коррупции. Как вы помните, в прошлом году мы отмечали 20-летие ее принятия, и Казахстан активно проводит работу по имплементации положений конвенции в отечественное законодательство.

Наряду с законодательными мерами серьезных результатов удалось добиться в ходе кардинального изменения подходов в работе агентства. Мы отказались от гонки за статистическими показателями. Главные критерии в работе – улучшение благосостояния и удовлетворение нужд граждан. Поэтому мнение населения является главным источником при планировании работы Антикора.

– Асхат Жумагалие­вич, расскажите, пожалуйста, подробнее о Службе превенции. В чем ее эффективность?

– Созданная в 2019 году Служба превенции усилила профилактическую работу. Первостепенная задача – предупреждение коррупции во всех социально-чувствительных сферах. Приведу простую аналогию: сорняки перестают расти там, где их вырывают с корнем и где землю своевременно и качественно обрабатывают.

Так и с коррупцией. Ловить коррупционеров можно бесконечно, если сохраняется благодатная почва для их появления. Поэтому превенция ориентирована именно на устранение самой основы коррупции без применения уголовных методов. Изучая нормативную базу, функции госорганов, анализируя обращения и сигналы в соцсетях, правоприменительную практику, мы выявляем коррупционные риски в той или иной сфере.

Результаты анализов мы широко освещаем и доводим до общественности. Думаю, многие читатели помнят анализ коррупционных рисков, к примеру, в сфере субсидирования сельского хозяйства, энергетики, по предгорным землям Алматы, по фонду оплаты труда педагогов, в сферах науки, здравоохранения, спорта. По каждому анализу мы вырабатываем конкретные рекомендации госорганам и контролируем устранение выявленных рисков. При этом исполнение рекомендаций по отдельным сферам находится под онлайн-контролем Администрации Президента через информационную систему Ulttyq Jobalar.

Не менее важным направлением в сфере превенции коррупции выступает формирование антикоррупционной культуры. И в этом вопросе наиболее актуальным является внедрение доб­ропорядочности в обществе.

Мухтар Ауэзов отмечал, что «порядочность – это внутренняя ценность, которая делает человека уважаемым в обществе». А великий Абай в своих произведениях прямо говорил: «Тот, кто берет взятки, не может быть честным. Брать взятки – значит предавать собственное достоинство и честь».

В своей работе мы ориентируемся на эти фундаментальные ценности и вовлекаем граждан в формирование общества без коррупции. Как отметил Глава государства, справедливое общест­во утвердится только в том случае, если в каждой сфере на первом месте будут стоять ответственность и порядочность. Поэтому сегодня большой фронт работы агентства приходится на масштабное антикоррупционное образование и просвещение.

На уровне Правительства утвержден план по широкой информационной работе среди всех целевых групп. Охвачено более двух миллионов детей, молодежи, госслужащих, работников квазигосударственных и частных организаций.

Антикоррупционные ценности через призму добропорядочности прививаются на всех этапах становления личности с учетом особенностей и специфики каждого возраста. Это нашло отражение и в учебных дисциплинах школ, колледжей и вузов.

Широко используются стандарты и материалы проекта GRACE, инициированного ООН. Действует Лига академической честности. Популярными стали ежегодные акции «Час добропорядочности» и «Народный юрист», где граждане получают правовую консультацию.

Хороший отклик, особенно в молодежной среде, получило движение «Антикоррупционное волонтерство», куда вовлечены почти 2,5 тысячи человек. Благодаря их содействию при мониторинге госзакупок предотвращено завышение цен на сумму более 15 миллиардов тенге.

Полагаем, что принимаемые меры позволят взрастить новое поколение с крепким иммунитетом против коррупции.

– В связи с этим возникает вопрос. Существуют два разных мнения: одни говорят, что коррупцию можно искоренить только карательными методами, другие делают ставку на воспитание. На ваш взгляд, какие методы наиболее эффективны?

– Это очень интересный вопрос. Им задаются во всем мире. Мы видим опыт Китая, который пытался победить коррупцию путем жестких санкций. Есть Финляндия, где даже нет специальных уголовных статей за коррупцию.

По нашему мнению и опыту зарубежных коллег, наиболее эффективная модель – это симбиоз мер убеждения и принуждения. Один из ярких примеров – сингапурская стратегия борьбы с коррупцией, которая включает в себя как жесткие законы, так и профилактические меры.

Экономист Роберт Клитгард предложил наиболее простую для понимания формулу коррупции, определив ее как «алчность плюс возможность минус контроль». То есть подразумевается, что все равно существуют нечистые на руку чиновники, которые стремятся обогатиться за счет государства.

Поэтому для тех, кто не желает жить по закону, нужно исключить саму возможность коррупции, а для этого важно устранять человеческий фактор в уязвимых в коррупционном отношении процессах. Одним из ключевых способов устранения лазеек, особенно на бытовом уровне, является цифровизация.

Благодаря цифровым технологиям сейчас более 90 процентов госуслуг с мобильного телефона доступны под ключ. Создание экосистемы «электронного правительства» существенно сократило контакты с чиновниками. Цифровые решения мы применяем и в нашей аналитической работе. Сотрудники, не выходя из кабинета, используя информационные системы, выявляют и анализируют коррупционные риски.

Важно отметить, что наибольший урон наносят хищения. Отдельные чиновники получают откаты, выводят деньги, используя недос­таточную прозрачность бюджетных процессов. Системным решением может стать внедрение механизма «окрашивания денег» с помощь цифрового тенге. Он заключается в отслеживании денежных потоков путем присвоения каждой транзакции уникального «цифрового следа», что дает возможность проследить всю цепочку операций. Сегодня по поручению Главы государства агентство совместно с Нацбанком и Минфином апробирует такой подход в социально значимых и наиболее подверженных коррупции сферах – это строительство дорог, сельскохозяйственные субсидии и кредиты.

Таким образом, профилактический эффект антикоррупционной политики с учетом конкретных временных реалий определяется комплексным применением как превентивных, так и уголовных мер. Главное, чтобы они были действенными и направлены на достижение единой цели – искоренение коррупции для благополучия граждан.

– В начале разговора Вы упомянули о реализации Казахстаном Конвенции ООН против коррупции. Насколько важно внедрение международных стандартов и что в этом направлении делается агентством?

– Коррупция – явление древнее, и поэ­тому в мире многие методы борьбы с ним уже давно придуманы и апробированы. Нам важно адаптировать, правильно внедрять и совершенствовать их с учетом сегодняшних реалий.

Одним из основополагающих документов, где прописаны признанные во всем мире антикоррупционные инструменты, является Конвенция ООН против коррупции. Казахстан ратифицировал ее в 2008 году, и с тех пор проводится системная работа по имплементации ее норм. Эта работа осуществляется при активном содействии Управления ООН по наркотикам и преступности.

В этом году мы разработали и внесли в Парламент очередной пакет инициа­тив – криминализация обещания и предложения взятки, усиление ответственности юридических лиц за коррупцию, введение публичного реестра коррупционеров, совершенствование регулирования конфликта интересов на госслужбе и в квазигоссекторе и другие меры.

Также Казахстан с 2004 года является участником Стамбульского плана действий Антикоррупционной сети ОЭСР для стран Восточной Европы и Центральной Азии. А в сентябре текущего года в рамках пятого раунда мониторинга эксперты ОЭСР положительно оценили работу Казахстана по борьбе с коррупцией. Это является важным шагом на пути вступления нашей страны в эту организацию.

С 2020 года Казахстан является членом Группы государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) Совета Европы. Мы активно сотрудничаем с международными правоохранительными сетями – GlobE при ООН, группой «Эгмонт», CARIN и ARIN.

Важную роль играет и двустороннее сотрудничество. На сегодня агентством заключено 13 меморандумов с зарубежными антикоррупционными ведомствами и организациями. Среди них Гонконг, Катар, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Франция и другие. Развитие международных связей расширяет возможности Казахстана по обеспечению возврата активов и неотвратимости наказания за коррупцию.

Совершенствование антикоррупционной политики – постоянный процесс. Надо признать, еще много предстоит сделать для сокращения коррупции до уровня передовых в этом отношении стран. Главное – ключевым аспектом проводимой нашим Президентом государственной политики остается бескомпромиссное и принципиальное противодействие коррупции.

Оглядываясь назад, можно с уверенностью сказать, что ситуация по искоренению данного негативного явления в стране стала намного лучше. Это итог совместных усилий госаппарата и гражданского общества.

Существуют различные индексы, оценивающие восприятие коррупции в странах мира. Так, в индексе восприя­тия коррупции Казахстан достиг своего исторического максимума – 39 баллов. В индексе верховенства закона по линии противодействия коррупции мы поднялись до 59-го места. Согласно исследованию Всемирного банка, прак­тически в 2,5 раза улучшились показатели Казахстана в индексе контроля коррупции.

Эффективность противодействия коррупции в стране влияет на устойчивое развитие экономики и социа­ль­ное благополучие. В результате за последние пять лет значительно вырос ВВП страны со 182 до 259 миллиардов долларов США, улучшены позиции в индексе социального прогресса – с 69-го до 63-го места, а также в индексе счастья – с 60-го до 44-го места. Впервые в истории агентство Moody’s повысило долгосрочный рейтинг Казахстана с прогнозом «Стабильный» за счет прогресса в сферах госуправления и борьбы с коррупцией.

Однако международные рейтинги для нас не главное. Во главе угла остают­ся конституционные высшие ценности, коими являются человек, его жизнь, права и свободы. Для защиты этих ценностей и повышения благосостояния нашего народа мы будем принимать все необходимые меры по искоренению коррупции.

Уверен, что провозглашенный Главой государства принцип «закон и порядок» будет своеобразным идеологическим путеводителем для всех сотрудников нашего агентства, волонтеров, общест­венников и для всех тех, кто желает видеть Казахстан процветающим государством, свободным от коррупции!

– Спасибо за беседу!