Как известно, Актобе определен как один из крупных центров агломерации страны, поэтому развитию стройиндустрии города придается важное стратегическое значение. Благодаря принимаемым мерам, за последнее время в регионе достигнуты высокие темпы строительства. Так, в прошлом году объем работ в этой отрасли составил 63,8 млрд тенге, а рост – 11,5%. Положительная динамика наблюдается и по вводу жилья. В частности, за счет всех форм собственности было сдано в эксплуа­тацию 479,3 тыс. кв. м. По госпрограмме «Развитие регионов» в микрорайоне «Нур-Актобе» сданы под ключ три жилых дома на 540 квартир. Начато строительство еще шести домов на 1 278 квартир.

В рамках новой программы «Нұрлы жер» городские власти планируют в нынешнем году реализовать пилотный проект по строи­тельству быстровозводимого малоэтажного жилья по технологии ДСК и в кирпичном исполнении. В микрорайоне «Нур-Актобе» будет построено порядка 430 малоэтажных жилых домов с общей площадью 56 тыс. кв. м. Отметим, что в прошлом году в промзоне областного центра введено крупное инновационное производство – новый домостроительный комбинат, деятельность которого и нацелена на комплексное решение проблем жилищного строительства и повышение доступности жилья. Проект реализован в рамках госпрограммы индустриально-инновационного развития. Новый ДСК позволит возводить жилье со 100-процентным казахстанским содержанием и полностью обеспечить внутренний рынок необходимой продукцией, отвечаю­щей мировым стандартам качества. Одним из основных конкурентных преимуществ при использовании выпускаемой продукции комбината станет скорость возведения объектов: сроки строительства сократятся с 1,5–2 лет до года.

Рост объемов жилищного строительства в городе, безусловно, влечет за собой необходимость строительства новых инженерных сетей. За 2016 год было сдано в эксплуатацию 53 объекта инженерной инфраструктуры, а это 19,3 км сетей электроснабжения, 116,8 км водоснабжения и 30,8 км сетей газоснабжения, 27,2 км канализации и 9,1 км теплоснабжения. В 2017 году запланирован ввод в эксплуатацию еще 70 объектов. Общая сумма на эти виды работ составляет более 17 млрд тенге. Если сравнивать с 2016 годом, то рост вложений составит почти 10 млрд тенге. Для исполнения программы по энергосбережению в 2016 году проводились работы и по реконструкции уличного освещения. Были заменены устаревшие опоры и лампы накаливания на более экономичные светодиодные. Работы по капитальному ремонту и реконструкции проведены на шести объектах.

Особое внимание уделяется также улучшению дорожной инфраструктуры. По словам акима города Ильяса Испанова, в 2016 году на ремонт автодорог города из бюджета было выделено 3,1 млрд тенге, реализовано 43 проекта транспортной инфраструктуры. Общая протяженность отремонтированной дороги составила 36,4 км, что на 12,4 км больше по сравнению с 2015 годом. В 2017-м планируется реализовать более 50 проек­тов по ремонту дорог. Вместе с тем в прошлом году проложено 40 км тротуаров и пешеходных дорожек. Это в 4 раза больше, чем в 2015-м. Произведено также асфальтирование проезжей части и обустройство тротуаров 90 дворовых территорий города. С целью комплекс­ного решения данного вопроса за счет бюджетных средств установлено свыше 60 игровых детских площадок. В нынешнем году запланирован ремонт еще более 100 придомовых территорий. Для эффективного управления городской инфраструктурой с прошлого года были созданы 28 предприятий на основе государственно-частного парт­нерства. За управляющими компания­ми закреплены 28 участков на территории города и в сельских округах. Данная форма управления уже показала свою эффективность. На обслуживание управляющим компаниям уже передан 71 бесхозный жилой дом. Также большое содействие было оказано управляющими компаниями при подготовке жилого фонда города к отопительному периоду.

Взят во внимание городскими властями и такой вопрос, как придание архитектурному облику города исторической и культурной ценности. В связи с этим запланированы работы по строительству музейных комплексов и памятников в честь батыров, героев и деятелей Казахстана. В ближайшее время начнется строительство музейного комплекса «Батыр аналарға тағзым», дома-музея «Жұбановтар әуені», памятников в честь Есет-батыра, Бөкенбай-батыра, Жалаңтөс-Баһадүр-батыра и памятника в честь ученого Нагашыбая Шайкенова. Для развития культурного досуга горожан разрабатывается также проект по расширению парка им. Первого Президента РК. В проек­те предусмотрены спортивные тренажеры, сухой фонтан, скейтпарк, детский городок, аттракционы, аквапарк, цветочная аллея, этнодеревня, зона искусственного леса и набережная. Рассматривается также эскизный проект строительства пешеходного бульвара вдоль пр. Абилкайыр-хана. В объем работ входит благоустройство центральной части города с привязкой к существующим скверам и аллеям.

Город с каждым годом растет вширь, и очень актуальным остается вопрос выделения земли для индивидуального жилищного строительства. На сегодня в очереди на получение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в Актобе состоит порядка 112 тыс. граждан. В 2016 году была проведена инвентаризация списков очередников с помощью созданной электрон­ной базы, в результате были выявлены и исключены дублирующиеся заявления. В результате с начала года предоставлено 3 700 земельных участков для ИЖС. В 2017-м планируется выделить уже порядка 10 тыс. земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.