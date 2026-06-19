Португалия побеждает, а Англия буксует

Начнем с наших георгафических соседей, которые впервые играют на мундиале и были очень жестко биты грозной Португалией со счетом 0:5. На стадионе в Хьюстоне европейцы с первых минут обрушили шквальный огонь на ворота соперника. Этот матч вошел в историю мирового футбола тем, что открывший счет на 6-й минуте Криштиану Роналду стал первым игроком на планете, сумевшим забить на шести чемпионатах мира. До перерыва португальская «семерка» успел оформить дубль, а еще один мяч записал на свой счет Нуну Мендеш. Во втором тайме автогол Абдувохида Нематова и поздний точный удар Рафаэля Леау довершили деконструкцию обороны Узбекистана. Португальцы реабилитировались за стартовую ничью, набрав важнейшие три очка.

Параллельно в этой же группе Колумбия укрепила свое лидерство, минимально переиграв ДР Конго со счетом 1:0. Южноамериканцы владели территориальным преимуществом, но натолкнулись на организованное сопротивление африканской сборной. Единственный гол предрешил исход встречи, выведя колумбийцев в единоличные лидеры квартета.

Главная сенсация со знаком минус грянула на «Бостон-стейдиум», где Англия не сумела сломить сопротивление Ганы – 0:0. Родоначальники футбола владели мячом и доминировали, но их атакам откровенно не хватало изобретательности. В концовке

поединка англичане упустили стопроцент­ный шанс вырвать победу: после навеса Риса Джеймса молодой Нико О’Райли пробил головой в перекладину, а сыгравший на добивании Гарри Кейн умудрился запустить мяч выше пустых ворот. Тем не менее обе сборные набрали по четыре очка и возглавляют свою группу.

В этом же квартете Хорватия реанимировала свои шансы на продолжение борьбы, победив Панаму со счетом 1:0. Европейцы владели инициативой, забили один мяч и хладнокровно засушили игру. Теперь в группе L нас ждет огненный финальный тур, где хорватам придется биться за выживание в матче против Англии.