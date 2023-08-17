Аграрии готовятся к жатве

Нынешний год для акмолинских фермеров выдался довольно сложным из-за засушливого лета. По данным Казгидромета, за весенне-летний период в регио­не выпало всего 76,6 миллиметра осадков – в два раза меньше нормы. Отсюда и довольно разнящаяся ожидаемая урожайность сельскохозяйственных культур.

По информации специалистов управления сельского хозяйства, посевы на полях области сегодня выглядят так: на 2,2 млн га, или на 45,4% от общей площади, они находятся в хорошем состоянии, на 2,5 млн га (50,4%) – в удовлетворительном, на 201,2 тыс. га (4,1%) – низком.

При этом на 5,1 тыс. га (0,1%) посевы полностью выгорели. Так, 3,7 тыс. га пропало у ТОО «Жанажол», 500 га – у ТОО «Серп», 30 га – у фермерского хозяйства «Молдыбаевы» Жаксынского района. В таком же сложном положении пребывает ряд хозяйств Зерендинского и Целиноградского районов.

В этом году убирать урожай на полях области будут 8,9 тыс. зерно­уборочных комбайнов, причем 4,7 тыс. из них представлены высокопроизводительной уборочной техникой. К слову, местные производители аграрной продукции ежегодно обновляют свою материально-техническую базу, повышая тем самым возможности для уборки урожая зерновых в оптимальные сроки. Так, в 2022 году аграрии приобрели 4,4 тыс. единиц техники, среди которых и зерноуборочные комбайны, и грузовая техника.

Ежегодно растут и темпы обновления машинно-тракторного парка. При этом большим подспорь­ем для акмолинских фермеров являются меры государственной поддержки. К примеру, в текущем году аграриями области приобретено 1 535 единиц сельхозтехники на сумму 43,8 млрд тенге. В том числе 237 тракторов различных марок, 97 зерноуборочных комбайнов. Также закуплено 40 высокопродуктивных зерноуборочных комплексов.

Сельские товаропроизводители ощущают весомую поддержку государства, благодаря которой они сегодня могут и засеять поля, и удобрить их, и убрать урожай.

В текущем году аграриями области обработано 4,4 млн га полей от сорняков. Этот показатель превысил плановый. Безусловно, каждый фермер стремится повышать фактическое плодородие почвы, эффективно использовать свои земельные наделы, но цены на удобрения оптимизма, увы, не добавляют.

В текущем году в виде субсидий фермерам региона выделено 9,1 млрд тенге. Эта сумма составляет лишь половину от стоимости удобрений.

Также важно защитить растения от различных инфекционных заболеваний. Борьба с вредителями проведена на 250,9 тыс. га земель. В этом году, как известно, возникала угроза нашествия саранчи. В области было обработано 42,6 тыс. га земли, чтобы предотвратить бедствие.

Следует отметить, что обрабатывались не только посевы, но и 37,1 тыс. га государственного фонда, а также 5,5 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. Как оказалось, «саранчовая» угроза преобладала в западной части области, поэтому поля Жаркаинского района пришлось обрабатывать более интенсивно. Также тщательная работа по противодействию насекомым-вредителям проводилась на территории Астраханского и Аршалынского районов.

Еще одна опасность нынешнего года для посевов – нашествие размножившегося поголовья сайгаков. По словам специалистов, количество степных антилоп в регионе удвоилось по сравнению с 2022-м.

Известно, что урожайность посевных культур зависит и от погоды, и от вложенного фермерами труда. Аграрии региона доказали, что даже в такой засушливый год, каким выдался нынешний, можно получать урожай согласно вложенным ресурсам.

Урожайность, которую можно получить на некоторых полях, обнадеживает. На то есть свои причины. К примеру, в этом сезоне агроструктуры внесли 100 тыс. тонн минеральных удобрений на 1,5 млн га земли. Для сравнения: в 2022-м 90 тыс. тонн удобрений было внесено на 1,3 млн га.

Важная составляющая предстоящей уборочной кампании – обеспеченность хозяйств ГСМ. Отметим, что в регионе работают 18 операторов, занимающихся обеспечением горюче-смазочными материалами.

Что касается сохранности выращенного зерна, то в области имеется 71 лицензированное хлебоприемное предприятие мощностью 4,7 млн тонн хранения. На зерноскладах зарезервировано 1,6 млн тонн. Также у самих сельскохозяйственных предприятий имеется возможность хранить два миллиона тонн зерна. То есть регион имеет большой потенциал для хранения выращенного урожая. Отметим, что на сегодняшний день на элеваторах области имеется запас зерна в 1,2 млн тонн.

Приоритетный вопрос – соз­дание прочной кормовой базы. Кормовые культуры засеяны в области на площади 223,4 тыс. га. Из них 13,5 тыс. га занято кукурузой, однолетними травами – 137,3 тыс. га, многолетними – 45 тыс. га.

В настоящее время сено в регио­не заготавливают 1,6 тыс. бригад, в арсенале которых имеется 12 тыс. тракторов, 2 500 косилок, 2 500 пресс-подборщиков и другая техника. Уже заготовлено более 900 тыс. тонн сена, или около 70% от намеченного плана.

Наряду с заготовкой сена животноводы области закладывают силос, после уборки – солому. Что касается мер государственной поддержки в этом направлении, то в нынешнем году выделено 105,7 млрд тенге, из которых 46,6 млрд – безвозвратные субсидии.

В текущем году на льготное кредитование фермерских хозяйств области направлено 59,1 млрд тенге.