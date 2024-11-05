Аграрии сетуют на недоступность госсубсидий

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Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

В региональной Палате предпринимателей состоя­лось заседание с участием представителей агропромышленного комплекса, акимата области, финансовых институтов, прокуратуры и Антикоррупционной службы.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Выступившие на встрече фермеры рассказали о ключевых проблемах, препятствующих развитию отрасли. Самая главная из них – недостаток финансирования: не хватает доступных кредитных ресурсов, имеются большие трудности с получением государственных субсидий. Причина – в сложном оформлении документов, чрезмерной бюрократии, приводящей к возникновению коррупционных рисков.

В частности, ставки по кредитам банков второго уровня составляют непомерные 19%, которые ложатся тяжким бременем на плечи крестьянских хозяйств, зачастую делая их работу малодоходной, а то и убыточной. Как отметили аграрии, отсутствует ясность по механизмам кредитования и лизингу сельхозтехники, беспокоит задержка субсидирования процентных ставок по банковским займам.

Представители двух компаний – ТОО «Fruit Art» и «Оспанова Девелопмент» – посетовали, что им было отказано в выдаче инвестиционных субсидий. Это неправомерное, на взгляд предпринимателей, решение ставит под угрозу финансовую устойчивость проектов.

К примеру, экспортный кластер ТОО «Fruit Art», расположенный в Илийском районе, включает в себя фруктохранилище объемом 15 тыс. тонн, завод сублимационной сушки фруктов и ягод, а также тепличный комплекс по круглогодичному выращиванию клубники и салатов. Плодово-ягодный комбинат поставляет продукцию не только на внутренний рынок республики, но и за рубеж.

На первом этапе объем инвестиций в проект составил 34 млрд тенге, при этом аграрии не пользуются льготными займами государственных институтов развития.

В свою очередь ТОО «Оспанова Девелопмент» вложило значительные средства (около 67 млрд тенге) в строительство в Конаеве рыбопромышленного комплекса, рассчитывая на возмещение части затрат согласно программе инвестиционного субсидирования. Между тем отмена господдержки может привести к оттоку инвестиций в другую сферу.

Участники встречи подготовили ряд рекомендаций, направленных на решение выявленных проблем. В частности, предложено создать межведомственную комиссию при управлении сельского хозяйства Алматинской области, члены которой посетят ТОО «Fruit Art» для решения вопроса о выплате инвестиционных субсидий предприятию. Кроме того, руководству НПП «Атамекен» направят обращение о пересмотре отмены инвестиционного субсидирования для проекта ТОО «Оспанова Девелопмент».

По мнению экспертов, необходимо инициировать диалог с Минсельхозом, а также направить дополнительные запросы в АО «КазАгроФинанс», Аграрную кредитную корпорацию и областное управление сельского хозяйства по проблемам кредитования отрасли, выплаты субсидий и рассмотрения отсрочки платежей.

В целом требуется разработать комплексный план развития АПК Алматинской области с привлечением ученых из отраслевых научно-исследовательских институтов.

#фермеры #аграрии #АПК #Fruit Art

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