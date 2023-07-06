Ах, Арбат…

Во многих городах мира есть свой Арбат – место, где собираются народные умельцы, музыканты, художники. В казахстанской столице такого променада до 2017 года не было. Хотя в Целинограде он был предусмотрен проектом детальной планировки еще в 1979 году.

Идея создания современного Арбата в Астане принадлежит общественному деятелю Арай Ордабаевой. Раньше она сама занималась мыловарением, вязкой на гвоздях и, как многие ремесленники, выставляла свою продукцию в торговых центрах, на различных ярмарках. Но такие площадки – временные, их аренда многим оказывалась не по карману, а учитывая, что стихийная торговля на улице запрещена, народным умельцам негде было развернуться. Поэтому они мечтали о «легальном», постоян­ном и комфортном мес­те, где могли бы выставлять на продажу свои работы.

В течение нескольких лет они обращались с подобной инициативой в городские инстанции, устраивали флешмобы, фото­графируясь с табличкой #ХочуАрбат, но все было тщетно. Когда Арай Ордабаева загорелась этой идеей, многие не верили, что она жизнеспособна.

– Мало кто меня тогда поддерживал. Чаще говорили, что Астана – это город летающих пакетов, чиновников и климат не позволяет создать здесь Арбат. Несмотря на это, я продолжала ходить по набережной с плакатом, на котором было написано «ХочуАрбат», объясняла людям свою идею, писала об этом в соцсетях, – говорит Арай.

Возможно, проект так и остался бы мечтой, если бы не помог­ли случай и настойчивость девушки.

– Когда я с друзьями сидела в кафе в одном из ТРЦ, то увидела, как из кинотеатра вышел в то время аким Астаны Асет Исекешев. Я быстро написала на листочке «#ХочуАрбат» и побежала за ним. Догнав, рассказала об инициативе, а также, что неоднократно писала письма в акимат, на которые мне никто не отвечал. Он взял листок, улыбнулся и обещал рассмотреть мое предложение, – вспоминает Арай Ордабаева.

Через несколько дней девушке прислали из акимата ответ на письмо. Но на этом история не закончилась. Тогда, в 2017 году, в Астане должна была состояться международная выставка ЭКСПО. И на одном из совещаний с участием акима столицы, где рассматривались организационные вопросы, Арай вновь напомнила о своей идее.

– Руководство города услышало и поддержало меня, – продолжает идейный вдохновитель Арбата.

Возможно, власти ожидали, что приедет много туристов, а помимо современных зданий нужны были и культурные места, и такой променад здесь идеально вписался.

Таким образом, чтобы в Астане появился свой Арбат, хрупкой девушке пришлось приложить немало усилий.

К слову, место выбрали не случайно. Объект нужно было расположить в зоне пешеходной активности. Поэтому его решили создать в старой час­ти города, недалеко от набережной вдоль реки Ишим, возле памятника хану Кенесары. Учитывая соседство с Центральным городским парком отдыха, здесь всегда было многолюдно. Чтобы новый променад был максимально привлекательным и удобным, к разработке проекта привлекли специалистов Цент­ра урбанистики Астаны.

– На тот момент акимом Сарыаркинского района был Арман Турлубек. Мы с ним приехали на место будущего Арбата, все обсудили и решили совместно с архитекторами и урбанистами продумать это пространство. Изучили, где люди чаще всего ходят, как расположить торговые павильоны, чтобы мастерам было комфортно, предусмат­ривали даже расположение павильонов в тени, а не на солн­це. Как говорится, из мелочей складывается совершенство. Благодаря этому сегодняшний Арбат – это комфортная и доступная площадка для всех, где все тщательно продумано людьми для людей, ведь они самая главная часть города, – говорит Арай Ордабаева.

Приятное с полезным

Конечно, протяженность столичного Арбата – менее 500 мет­ров – не сравнится с подобными пешеходными улицами, например, в Алматы и Петропавловске. Но, несмотря на свои скромные размеры, это место за шесть лет стало душой города.

В этом году Арбат открылся 1 мая. Сегодня там расположено 16 полуюрт, где продают украшения, книги, картины, различные изделия ручной работы.

Пенсионерка Роза Джаркинбаева уже три года на Арбате. Она делает браслеты из льна и сосны, деревянные шкатулки.

– В этом году заметила, что очень много иностранцев – из Африки, Хорватии, Колумбии, Индии. Есть у меня даже постоян­ный покупатель из Англии. Он работает в Назарбаев Университете и, когда уезжает домой, покупает мои браслеты в качестве сувениров из Казахстана для своих родных и друзей, – рассказывает Роза-апай.

К слову, у многих мас­теров уже есть свои постоянные покупатели, среди которых иностранцы.

Много желающих «обосноваться» на Арбате и среди музыкантов.

– Когда мы только открывались, мне приходилось буквально вылавливать музыкантов на набережной, в парке и подземных переходах. Полицейские пытались их штрафовать, изымали инструменты. Я постоянно ездила в полицию, забирала их, зазывала к нам. Сейчас многие из них выросли. У кого-то уже семьи, кто-то отслужил в армии, – вспоминает Арай Ордабаева.

Когда появился Арбат, то в WhatsApp был создан специальный чат с участием представителей различных городских служб, куда его основательница могла обратиться, если возникали какие-либо проблемы, и, как она отмечает, их всегда решали оперативно.

А к артистам администрация города предъявляет определенные требования, чтобы все могли проявить свои таланты, не создавая хаоса и не мешая друг другу.

С каждым годом на Арбате появлялись новые объекты. В 2018-м здесь открылось бесплатное караоке, которое работает и по сей день. Нарядные горожане выстраиваются в очередь, чтобы исполнить любимые песни. Также вечерами люди собираются на просмотр фильма в уличном кинотеатре. Там же транслируются чемпио­наты мира по разным видам спорта, бои Геннадия Головкина.

Недалеко на Арбате разместился йога-парк – совместный проект с посольством Индии. Здесь регулярно проводятся фестивали, мастер-классы для детей. Представители разных культур устраивают свои праздники, угощают горожан национальными блюдами.

– В прошлую субботу мне позвонил парень и рассказал, что его сестренка участвует в шоу «Голос. Дети». Он попросил поставить экран, чтобы показать ее выступление и вместе с горожанами поддержать. Благодаря этому девочка прошла с большим отрывом, и мы радовались всем Арбатом, что были хоть как-то сопричастны к этому, – делится Арай.

За эти годы Арбат стал не только «местом обитания» музыкантов, ремесленников, танцоров – он значит для города гораздо больше. Когда в Казахстане случались ЧП, здесь располагался пункт сбора помощи. После гибели казахстанского фигуриста Дениса Тена Арай Ордабаева выступила с инициативой организовать на променаде стену памяти этому уникальному человеку. Городские власти пошли навстречу.

– Тогда пришло много скорбящих людей, кто-то плакал, другие зажигали свечи, приносили цветы, игрушки, его фотографии, пели песни, читали стихи. Выразив таким образом свою скорбь, поговорив друг с другом, людям стало легче, – вспоминает основательница Арбата.

Эта трагедия натолкнула ее и на другую идею – организовать бесплатные курсы оказания первой помощи, чтобы все знали, как можно спасти человека. С данной инициативой она обратилась в Министерство здравоохранения, где ее поддержали, выделили врачей, в том числе из санитарной авиа­ции, манекены, дефибрилляторы. В итоге за лето огромное количество людей научилось оказывать первую помощь.

Проходят на Арбате и fair-шоу, всегда с соблюдением мер безопас­ности, жесткой дисциплиной во время мероприятия. Ремесленники работают с 14.00 до 23.00–24.00. А в День столицы здесь свои работы представят мастера из разных городов Казахстана.

– На Арбате всегда хорошо, там есть на что посмотреть. Он стал местом энергии. Там делают предложения, женятся. Для меня это мой третий ребенок. Никто в это не верил, но мы уже работаем седьмой сезон – в городе, где, как говорили раньше, только летают пакеты, – резюмирует Арай Ордабаева.

Что ж, история столичного Арбата в очередной раз доказывает истину, что мечты сбываются – главное, в них верить и идти к своей цели.