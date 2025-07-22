Аида Балаева прокомментировала ситуацию вокруг Казахского национального театра оперы и балета

Культура,Театр
404
Дана Аменова
корреспондент

Также она высказалась о жалобах в адрес руководителя театра

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министр культуры и информации РК Аида Балаева дала интервью газете «Айқын», в котором рассказала о ключевых направлениях государственной политики в сфере культуры, ходе реставрационных работ в ведущих театрах страны, кадровых реформах, а также о необходимости переосмысления некоторых устоявшихся традиций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Сохранение исторического облика и модернизация театров

Министр подчеркнула, что реконструкция зданий с исторической и культурной ценностью ведется с особым вниманием к сохранению их аутентичного облика и творческой атмосферы.

«В 2026 году театр имени Мухтара Ауэзова отметит 100-летний юбилей. В преддверии этой даты мы начали масштабную реконструкцию здания, введённого в эксплуатацию в 1981 году. Главный приоритет – сохранить историческую самобытность и сценическую ауру театра, одновременно оснастив его по последнему слову техники», – отметила Аида Балаева.

Также продолжаются работы в Государственном академическом русском театре для детей и юношества имени Натальи Сац. Проектом предусмотрено расширение театрального пространства, модернизация инженерных и сценических систем, создание камерной сцены и музейной экспозиции, посвященной истории театра.

Подобные обновления проходят и в Театре оперы и балета имени Абая, где уже реконструирован центральный вход, обновлены залы и гримёрные комнаты.

О кадровой политике: профессионализм, результат и ответственность

Глава ведомства также прокомментировала ситуацию вокруг Казахского национального театра оперы и балета, а также жалобы, поступающие в адрес его руководителя. По словам министра, при назначении руководителей учреждений культуры главным критерием остаются профессионализм и результативность, а любая кадровая работа осуществляется в рамках закона и с учётом интересов коллектива.

Министр также отметила, что министерством внедряется Единая кадровая информационная система, что уже позволило выявить многочисленные случаи нарушений, в том числе фиктивной занятости и перегрузки по ставкам.

«Ротация кадров, введение KPI, привлечение молодёжи – всё это неотъемлемые элементы системной реформы. Мы не можем развивать культуру, если сами институты культуры пребывают в застое», – отметила Аида Балаева.

Инфраструктура и новые проекты в сфере культуры и образования

В интервью министр также рассказала о крупных проектах в сфере культурной инфраструктуры: начат капитальный ремонт Казахского национального университета искусств, разрабатывается проект строительства нового здания для специализированной школы-интерната при университете, планируется восстановление детского творческого лагеря имени Куляш Байсеитовой. Обновлена Национальная академическая библиотека, которая теперь подключена к центральному отоплению.

Завершая интервью, Аида Балаева подчеркнула, что искусство не возникает в вакууме.

«Чтобы культура развивалась, необходима прочная основа – условия, инфраструктура, профессиональное руководство и уважение к самой сути творческой профессии. Только в этом случае сцена действительно станет тем самым храмом, где творчество становится знаменем», – заключила министр.

#Минкультуры #кадры #инфраструктура #Аида Балаева #театры

Популярное

Все
Актау – культурная столица тюркского мира
Звонили «из банка» – ответила полиция
Казахстанский режиссер – кавалер французского ордена
Определены соперники «Кайрата», «Актобе» и «Астаны»
Рост политической зрелости казахского народа
С заботой о крае родном
Говорит время
Не поддавайтесь на заманчивые предложения!
Еще одна бронза
Треть городских автобусов не приспособлены для пассажиров с инвалидностью
Казахстан принял участие в сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО
Образование по мировым стандартам
За комфорт надо заплатить
Грядет большое озеленение
Достойны ли ученые-ядерщики признания за вклад в развитие атомной отрасли?
Аутизм: нужен системный подход
Безопасность начинается с профилактики
Передвижные медкомплексы для сельчан
Стартовало строительство современной молочной фермы
Напитку кочевников – шагать по миру
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Создание самостоятельных кассационных судов: на чем сосредоточится Верховный суд?
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Износ оказался отнюдь не критичным
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Больше квадратура – выше тариф
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Атырау свекла слаще
Дотянуться до мишленовской звезды: девушка из Казахстана о стажировке в лучших ресторанах Франции
В Казахстане зафиксирован рекордный рост ВВП – 6,2%
ШОС: подчеркнута приверженность развитию диалога
Стратегический культурный ресурс государства
Житель Шымкента осужден за пропаганду и разжигание межнациональной розни
Утверждена спортивная программа летних Азиатских игр в 2026 году
Алмагуль Батталиева: Благодарю за поддержку!
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Закон Республики Казахстан
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Из Рабочего поселка – в Париж
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
Совбез ООН собрался на экстренное заседание
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан
Распоряжение Главы государства о назначении
К 1 января 2026 года Минтруда пересмотрит размер минимальной заработной платы
Лесной пожар бушует в пригороде Стамбула
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Назначен директор новой Службы КНБ

Читайте также

Димаш Кудайберген получил звание народного артиста Кыргызст…
Казахстан принял участие в сессии Комитета Всемирного насле…
Актау – культурная столица тюркского мира
Говорит время

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]