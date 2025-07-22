Также она высказалась о жалобах в адрес руководителя театра

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министр культуры и информации РК Аида Балаева дала интервью газете «Айқын», в котором рассказала о ключевых направлениях государственной политики в сфере культуры, ходе реставрационных работ в ведущих театрах страны, кадровых реформах, а также о необходимости переосмысления некоторых устоявшихся традиций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Сохранение исторического облика и модернизация театров

Министр подчеркнула, что реконструкция зданий с исторической и культурной ценностью ведется с особым вниманием к сохранению их аутентичного облика и творческой атмосферы.

«В 2026 году театр имени Мухтара Ауэзова отметит 100-летний юбилей. В преддверии этой даты мы начали масштабную реконструкцию здания, введённого в эксплуатацию в 1981 году. Главный приоритет – сохранить историческую самобытность и сценическую ауру театра, одновременно оснастив его по последнему слову техники», – отметила Аида Балаева.

Также продолжаются работы в Государственном академическом русском театре для детей и юношества имени Натальи Сац. Проектом предусмотрено расширение театрального пространства, модернизация инженерных и сценических систем, создание камерной сцены и музейной экспозиции, посвященной истории театра.

Подобные обновления проходят и в Театре оперы и балета имени Абая, где уже реконструирован центральный вход, обновлены залы и гримёрные комнаты.

О кадровой политике: профессионализм, результат и ответственность

Глава ведомства также прокомментировала ситуацию вокруг Казахского национального театра оперы и балета, а также жалобы, поступающие в адрес его руководителя. По словам министра, при назначении руководителей учреждений культуры главным критерием остаются профессионализм и результативность, а любая кадровая работа осуществляется в рамках закона и с учётом интересов коллектива.

Министр также отметила, что министерством внедряется Единая кадровая информационная система, что уже позволило выявить многочисленные случаи нарушений, в том числе фиктивной занятости и перегрузки по ставкам.

«Ротация кадров, введение KPI, привлечение молодёжи – всё это неотъемлемые элементы системной реформы. Мы не можем развивать культуру, если сами институты культуры пребывают в застое», – отметила Аида Балаева.

Инфраструктура и новые проекты в сфере культуры и образования

В интервью министр также рассказала о крупных проектах в сфере культурной инфраструктуры: начат капитальный ремонт Казахского национального университета искусств, разрабатывается проект строительства нового здания для специализированной школы-интерната при университете, планируется восстановление детского творческого лагеря имени Куляш Байсеитовой. Обновлена Национальная академическая библиотека, которая теперь подключена к центральному отоплению.

Завершая интервью, Аида Балаева подчеркнула, что искусство не возникает в вакууме.