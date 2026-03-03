Авиакомпания Flydubai начала вывозные рейсы из Дубая в Казахстан

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ночью 3 марта состоялся вылет рейсов FZ1533 Дубай-Алматы (170 мест) и FZ1395 Дубай-Астана (170 мест), передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Оба рейса благополучно приземлились в пунктах назначения.

При условии получения разрешений на полет от авиационных властей Саудовской Аравии и Египта авиакомпания Air Astana планирует выполнить 3 марта с Западного Казахстана и обратно 2 репатриационных рейса в Медину и 2 репатриационных рейса в Джидду.

Вылет пассажиров будет осуществляться только по ранее приобретенным билетам, отметили в министерстве.

Авиационные власти продолжают внимательно следить за развитием ситуации и всесторонне содействовать выполнению репатриационных рейсов, добавили в пресс-службе.