Авиакомпания Flydubai начала вывозные рейсы из Дубая в Казахстан
Ночью 3 марта состоялся вылет рейсов FZ1533 Дубай-Алматы (170 мест) и FZ1395 Дубай-Астана (170 мест), передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта
Оба рейса благополучно приземлились в пунктах назначения.
При условии получения разрешений на полет от авиационных властей Саудовской Аравии и Египта авиакомпания Air Astana планирует выполнить 3 марта с Западного Казахстана и обратно 2 репатриационных рейса в Медину и 2 репатриационных рейса в Джидду.
Вылет пассажиров будет осуществляться только по ранее приобретенным билетам, отметили в министерстве.
Авиационные власти продолжают внимательно следить за развитием ситуации и всесторонне содействовать выполнению репатриационных рейсов, добавили в пресс-службе.