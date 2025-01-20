Air Astana не будет нести имущественную ответственность за FlyArystan – адвокат

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

По словам правозащитника, сегодня на судебном заседании представитель Air Astana заявил, что с 1 января 2025 года FlyArystan самостоятельный участник судебного процесса.

«Если ранее, в случае возникновения судебных споров против FlyArystan, иски предъявлялись к Air Astana, то сейчас FlyArystan будет самостоятельно выступать ответчиком в суде. Я так понимаю, это связано с процессом отделения FlyArystan от Air Astana. Теперь Air Astana не будет нести имущественную ответственность за FlyArystan», – сообщил он.

Тут также надо отметить, если судебный спор был начат до 1 января 2025 года, то иски рассматриваются против Air Astana, как и прежде.

Ранее Air Astana обязали выплатить компенсацию семье Зере – девочки, оставленной в аэропорту по вине перевозчика.

Перед Новым годом вокруг Air Astana разгорелся новый скандал.