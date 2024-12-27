Подросток из Казахстана на 2 дня застрял в аэропорту Антальи из-за документов

Скандалы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Новый скандал разгорелся вокруг Air Astana

Фото: instagram.com/d.shagatayev/

Авиакомпания Air Astana распространила пресс-релиз относительно ребенка, оставленного в аэропорту Турции, передает корреспондент Kazpravda.kz

Ранее адвокат Данильхан Шагатаев опубликовал пост, в котором обвинил Air Astana в том, что компания не оказала помощь 10-летнему ребенку, потерявшему загранпаспорт. В результате чего он не смог пройти пограничный контроль и был помещен в специальную комнату для депортации.

Сообщается, что 21 декабря ребенок в составе группы футболистов отправился на футбольные сборы рейсом КС 915 Алматы-Анталья. Ребенку была приобретена услуга  по сопровождению.

«Ему не была обеспечена со стороны авиакомпании какая-либо помощь в представлении его интересов. И только спустя двое суток ему был оформлен временный документ на возвращение обратно в Казахстан», – указал он. 

Относительного инцидента авиакомпания сообщила, что обеспечила ребенка питанием и поддержкой.

«При оформлении на рейс документ находился у пассажира, что подтверждается видеозаписью. Сотрудники авиакомпании искали паспорт в терминале и на борту воздушного судна, но, документ не был найден. Авиакомпания оперативно информировала консульство РК. Решение о депортации принимается миграционной службой принимающей страны. Условия содержания ребенка также были определены миграционной службой Турции. Со своей стороны, авиакомпания обеспечила ребенка трехразовым питанием и психологической поддержкой, и находилась в постоянном контакте с консульством РК и миграционной службой Турции для скорейшего разрешения ситуации», – заверил перевозчик. 

В компании добавили, что в данной ситуации исполняли предписание миграционной службы: ребенок был возвращен в Казахстан ближайшим прямым рейсом. Для этого был использован его обратный билет. 25 декабря, через два дня, ребенок вновь вылетел в Турцию как несопровождаемый пассажир по новому билету.

Напомним, 21 июля несовершеннолетнюю Зере не допустили на рейс Air Astana Астана – Уральск. Она вместе со своей сестрой-двойняшкой должна была прилететь к родителям. Сообщалось, что мать девочки добилась компенсации и изменений норм законодательства в части обеспечения прав несовершеннолетних пассажиров. Суд обязал Air Astana выплатить матери моральную компенсацию в размере 5 млн тенге. Однако Air Astana подала апелляционную жалобу на решение суда.

#Турция #скандал #ребенок #Air Astana

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