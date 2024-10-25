Академия Нацгвардии МВД – территория дружбы

Академия Национальной гвардии МВД Республики Казахстан занимает важное место в системе подготовки кадров для силовых структур. С момента своего основания в 1997 году Академия (тогда это было Военное училище) стала центром образования для будущих офицеров, готовых защищать безопасность государства. Важной вехой в истории стало открытие в 2009 году возможности для курсантов из Республики Таджикистан учиться в стенах военного вуза. Это решение стало знаковым шагом в укреплении межгосударственных отношений и содействии в культурной интеграции

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Первые выпускники

Первый набор курсантов из Таджикистана состоялся в 2009 году, что стало новой страницей в истории учебного заведения. В 2013 году выпустили первый набор, что ознаменовало успешное завершение обучения группы курсантов из Республики Таджикистан. За 16 лет более 90 таджиков получили дипломы и лейтенантские погоны, что свидетельствует о высоком уровне подготовки. В ходе обучения они получают не только теоретические знания, но и практические навыки, необходимые для службы.

Современные достижения

На сегодняшний день в Академии обучается более сорока курсантов из Республики Таджикистан. Эти курсанты демонстрируют высокую мотивацию и стремление к обучению, что позволяет им успешно осваивать учебную программу. Они участвуют в различных учебных и спортивных мероприятиях, демонстрируя свои навыки и способности. Многие из них уже владеют казахским языком, что облегчает их интеграцию в казахстанское общество и способствует культурному обмену.

Курсанты активно участвуют в научно-исследовательских проектах, что позволяет им углублять свои знания и навыки в области безопасности. Их достижения подчёркивают важность комплексного подхода в образовании, который позволяет создавать более гармоничное общество.

Культурные традиции

Одним из значимых праздников для таджиков является День Конституции Республики Таджикистан, который отмечается 6 ноября. В 1994 году в этот день прошёл Всенародный референдум по принятию Конституции, которая стала основой для дальнейшего развития государства. Этот праздник символизирует единство и стабильность таджикского народа. Многие таджики, обучающиеся в Казахстане, с гордостью отмечают этот день, укрепляя свои культурные связи с родиной и способствуя взаимопониманию между народами.

Культурный мост

Курсанты из Республики Таджикистан, обучающиеся в Академии, не только получают качественное образование, но и вносят свой посильный вклад в укрепление дружбы двух республик. Их участие в учебном процессе способствует разнообразию многонациональной и мультикультурной среды, сложившейся в курсантском социуме. Двухстороннее соглашение между странамиявляется культурным мостом для братских народов, укрепляя связи и сотрудничество.

ДРУЖБА И СОТРУДНИЧЕСТВО

За всю историю обучения в Академии Национальной гвардии Республики Казахстан таджикские курсанты стали неотъемлемой частью учебного заведения. Их успехи в учебе, спорте и общественной деятельности значительно обогатили академическую среду. Благодаря их активной интеграции и межкультурному взаимодействию, укрепляются узы дружбы между народами Казахстана и Таджикистана.

Нет никаких сомнений в том, что будущие таджикские офицеры продолжат вносить свой вклад в укрепление безопасности в своей стране.