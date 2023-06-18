Академия Национальной гвардии чествует выпускников

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Сагимбаева Баян
Выпускающий редактор

В Петропавловске состоялся 23-й выпуск молодых лейтенантов из стен Академии Национальной гвардии РК, передает Кazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт пресс-службы Национальной гвардии РК.

Фото пресс-службы пресс-службы Национальной гвардии РК

В этом году учебное заведение окончили 186 выпускников, из них восемь молодых лейтенантов – с отличием. Вместе с казахстанскими выпускниками дипломы получили десять представителей Республики Таджикистан.

К слову, четыре выпускника, окончившие вуз с отличием, лейтенантские погоны получили досрочно - в День государственных символов.

Первыми долгожданные дипломы особого образца из рук министра внутренних дел и акима региона получили отличники учебы.

В своей напутственной речи глава правоохранительного ведомства выразил уверенность в том, что глубокие теоретические знания, основательная профессиональная подготовка и морально-психологическая закалка, полученные в стенах Академии выпускниками, станут прочной основой для их дальнейшего развития и самореализации.

"Актуальными являются поставленные главой государства задачи на III Всеармейском совещании, чтобы отечественные военные академии и институты отвечали международным стандартам. Для этого нам предстоит многое сделать. Так, благодаря заботе государства на территории учебного заведения идет активное строительство современного учебного корпуса, казармы и спортивного комплекса, а также проводится капитальный ремонт зданий и сооружений. Кроме того, созданы филиалы академии на базе учебных центров в городах Алматы, Шымкент и Усть-Каменогорск", – сказал Марат Ахметжанов.

От имени руководства Северо-Казахстанской области выпускников с успешным окончанием учебного заведения также поздравил аким региона Айдарбек Сапаров.

"Ваш долг - равняться на мужество и доблесть старшего поколения. Для этого нужно быть профессионалом, настоящим командиром и наставником. Служить образцом принципиальности и твердости. Вам предстоит служить в непростое и ответственное время, вы должны ответить на любые вызовы, отстоять наши национальные интересы", – отметил он.

В свою очередь командующий внутренними войсками МВД Республики Таджикистан Сухроб Орзу Рауфзода выразил особую признательность руководству МВД Казахстана и Национальной гвардии за теплый прием и предоставленную возможность посетить нашу страну с рабочим визитом.

"Из года в год развивается военное сотрудничество между нашими республиками как одна из важных сфер дипломатического сотрудничества. Наши курсанты обучаются в Академии Национальной гвардии РК и ежегодно в течение 10 лет пополняют ряды внутренних войск МВД Республики Таджикистан. До сегодняшнего дня 89 высоко квалифицированных офицеров окончили учебное заведение Национальной гвардии и с гордостью несут службу в подразделениях внутренних войск Таджикистана", – сказал Сухроб Орзу Рауфзода.

От имени выпускников выступил лейтенант Аулет Сембек, который выразил благодарность командованию и профессорско-преподавательскому составу академии за полученные знания и заверил всех в том, что они не уронят чести офицера и оправдают надежды командиров.

Затем по армейской традиции состоялся ритуал прощания с боевым знаменем учебного заведения.

В этом году почетного права прощания с боевым знаменем Академии от имени всех выпускников удостоился лейтенант Санжар Шымкентбай, окончивший учебное заведение с отличием.

Торжественная церемония продолжилась концертной программой, подготовленной сводным оркестром Национальной гвардии и Академии, демонстрацией дефиле военнослужащих роты почетного караула столичной бригады.

За 26 лет учебное заведение выпустило более четырех тысяч молодых офицеров. Они пополнили ряды офицерского состава Национальной гвардии, из них более 400 выпускников направлены для дальнейшего прохождения воинской службы в Вооруженные силы, Пограничную службу КНБ, Службу государственной охраны, МЧС и специальные подразделения МВД.

Многие выпускники возглавляют соединения и воинские части, а некоторые из них служат на руководящих должностях в Главном командовании и штабах региональных командований войск.

#выпускники #Академия Национальной гвардии

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