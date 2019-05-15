Академия правоохранительных органов: миссия выполнима

– Ергали Серикбаевич, академия подтвердила свой статус, результаты рейтингового анализа показали высокое качество образовательных услуг, соответствие мировым образовательным стандартам. Что для этого было сделано, в том числе по итогам прошлого года?

– Прежде всего отмечу, что эта аккредитация имеет для нас большое значение, поскольку будет способствовать дальнейшему повышению рейтинга учебного заведения, укреплению его конкурентных позиций.

Что касается результатов проведенной работы, укажу лишь на несколько направлений, которые были в приоритете для академии весь прошлый год. Так, была проведена серьезная модернизация в кадровой и организационной сфере. Утверждена новая структура, усилен профессорско-преподавательский состав, выработаны стандарты образовательного процесса.

Существенно изменились подходы и к содержанию и организации занятий. Обучение стало более адресным и конкретным, максимально нацеленным на удовлетворение реальных запросов практики. В этих целях курсы теперь дифференцированы по профилю и стажу слушателей.

– То есть для разных категорий слушателей предусмотрена своя программа обучения, с учетом специфики ведомства?

– Да, верно. Ведь у нас повышают свою квалификацию специалисты из различных силовых органов, среди которых есть как опытные сотрудники, так и начинающие. В связи с этим обучение проводится в виде специальных курсов для резервистов и сотрудников, существенно изменивших специализацию и перешедших из других государственных и правоохранительных органов.

С нынешнего года отдельные курсы организованы по различным отраслям надзора и следственной работы. В учебный процесс активно вовлекаем руководящий состав правоохранительных органов, а также резервистов. Они делятся своим опытом, помогают в проведении практических занятий, подготовке учебно-методической литературы по профильным дисциплинам.

Внедрили практику самоподготовки слушателей к обучению. Теперь они до выезда в академию изучают состояние законности по теме предстоящего курса и письменно излагают проблемные вопросы. Затем эти вопросы обсуждаются на занятиях.

И наконец, в нынешнем году начнем реализацию важного для нас проекта по подготовке молодых специалистов, впервые поступающих на правоохранительную службу.

– Кто будет обучаться по этой программе?

– Профессиональную подготовку пройдут кандидаты на службу в органы прокуратуры, антикоррупционной службы и службы экономических расследований.

Это, по сути, кардинально новая образовательная модель. Она основана на лучших образовательных практиках стран ОЭСР и позволит готовить специалистов с высоким профессиональным потенциалом.

Для кандидатов в органы прокуратуры программа рассчитана на один год, а для кандидатов в органы антикоррупционной службы и службы экономичес­ких расследований – 6 месяцев.

В программе предусмотрено углубленное практикоориентированное обучение в академии и стажировка в профильных организациях.

– Но получается, Вы заново учите вчерашних выпускников, только что закончивших вуз?

– В этом есть объективная необходимость. Почему? Наш опыт свидетельствует, что многие начинающие юристы, поступившие на службу со студенческой скамьи, к сожалению, еще во многом не готовы к полноценной работе.

Корни этой проблемы кроются в качестве подготовки юридичес­ких кадров в отечественных вузах. Получается такой парадокс – при явном избытке дипломированных юристов в стране найти хороших, толковых специалистов очень трудно.

Именно поэтому мы убеждены, что начинающих специалистов надо многому доучивать, давать важные практические знания.

– Планирует ли академия воп­росы цифровизации в своем учебном процессе?

– Безусловно. Мы активно применяем IT-технологии. В частнос­ти, образовательный портал «Е-Академия» позволяет автоматизировать управление учебным процессом.

Благодаря дистанционному обучению, разработанному по опыту Назарбаев Университета, сотрудники могут повышать свою квалификацию без отрыва от основной работы, в удобное для них время. Возможности программы позволяют использовать ее по любой тематике.

Создан репозиторий академии – электронное хранилище научных достижений, диссертаций и статей. Репозиторий доступен любому желающему через Интернет (rep.academy-gp.kz). Одновременно работаем над внедрением электронной библиотечной системы.

Хорошим подспорьем в освоении навыков проведения осмотра места происшествия, выемки и обыска стала виртуальная программа «Досудебное расследование». Не выходя из кабинета, обучающийся может овладеть навыками осмотра места происшествия.

– В чем особенности обучения по программам послевузовского образования?

– На сегодня академия реализует образовательные программы по линии послевузовского образования (магистратура и докторантура) по научно-педагогическому направлению.

У нас обучаются сотрудники прокуратуры, внутренних дел, службы экономических расследований и антикоррупционной службы. Главная особенность – практикоориентированность учебных программ. Поэтому темы диссертационных исследований формируются с учетом актуальных вопросов практики и предложений правоохранительных органов.

К слову, в текущем году мы усилили требования. В магистратуру принимаются кандидаты, имеющие стаж правоохранительной службы не менее трех лет (ранее – 1 год), в докторантуру – не менее пяти лет (ранее – 3 года).

Зачислению подлежат только кандидаты, набравшие пороговый балл. Предусмотрены полномочия приемной комиссии академии по возврату документов кандидатов при наличии каких-либо компрометирующих сведений.

– А как работает академия в плане продвижения по службе своих выпускников? Прослеживаете ли Вы их карьерный рост?

– Разумеется, мы следим за судьбой своих выпускников, способствуем повышению их востребованности на службе.

На сегодня на вышестоящие должности назначены 28, или каждый третий. Мы инициировали Генеральному прокурору предложения о необходимости зачисления выпускников академии в кадровый резерв правоохранительных органов.

Для этого при поступлении к нам будет заключаться трехсторонний контракт (академия – обу­чающийся – работодатель), по условиям которого работодатель после завершения учебы назначает выпускника на должность не ниже ранее занимаемой и зачисляет его в кадровый резерв.

– Важным направлением деятельности академии является координация межведомственных научных исследований в сфере правоохранительной деятельности. Как она реализуется на практике?

– Нашими учеными проводятся научные разработки по актуальным проблемам правоохранительной деятельности. План исследований формируется с учетом общенационального плана, совета по правовой политике и других программных документов.

На текущий год запланированы ряд исследований, два из которых вытекают из поручений Первого Президента страны. В частности, предстоит выработать научно обоснованные подходы к определению понятия «неприкосновенность частной жизни», разграничению полномочий органов досудебного расследования и прокурора. Совместно с НПП «Атамекен» исследуем вопросы усиления защиты прав предпринимателей. Итогом исследования должна стать разработка комплекса мер по повышению инвестиционной привлекательности Казахстана.

Кроме того, ученые академии активно включились в нормо­творческую работу по вопросам совершенствования УК и УПК.

– Особая роль в деятельности академии отведена также региональному хабу по противодействию глобальным угрозам. Расскажите об этом подробнее.

– Сегодня хаб стал вполне узнаваемой международной образовательной площадкой. На его базе проводится обучение лучшим мировым технологиям борьбы с вызовами современности. За последние 2 года здесь повысили квалификацию порядка полутора тысяч правоохранителей из разных стран. Для проведения тренингов приглашены более 70 иностранных экспертов.

Дальнейшее развитие хаба видим в наращивании потенциала в борьбе по всем глобальным угрозам, углубленном изучении причин и условий их возникновения.

В этих целях планируем расширять специализацию обучения. Так, одним из важных направлений сегодня становится обучение специалистов по финансовым расследованиям стран СНГ. В прошлом году академия получила статус базовой учебной организации по этому профилю. Уже организовали 2 тренинга с участием сотрудников фискальных органов ряда стран.

На стадии проработки вопрос о присвоении академии статуса базовой организации по обучению прокурорско-следственных работников стран СНГ.

На базе хаба создан симуляционный центр по борьбе с торговлей людьми. В минувшем году провели первый тренинг. Уникальность обучения заключается в моделировании реальной ситуации совершения преступления и отработки специалистами в условиях полигона практичес­ких навыков их выявления и расследования.

В будущем эту прогрессивную технологию планируем применить при создании учебно-прак­тического центра по противодействию киберпреступлениям. Сейчас это наиболее востребованное направление.

– Поделитесь информацией о наиболее перспективных направлениях развития?

– Самая ближайшая наша задача – при поддержке Министерства образования и науки совмест­но с Центром международных программ организовать на конкурсной основе прохождение стажировки сотрудников правоохранительных органов сроком 3–12 месяцев в зарубежных государственных учреждениях и научно-образовательных цент­рах в рамках международной стипендии «Болашак». Это уникальная возможность, которой раньше не было.

Следует отметить, что в прошлом году при содействии международных партнеров организован выезд за рубеж 80 сотрудников прокуратуры для обмена опытом, обучения и участия в международных мероприятиях в Австрии, Венгрии, Грузии, Кыргызстане, Литве и других странах.

Вторая связана с обучением иностранных граждан. Например, Россия обучает в своих вузах, в том числе военных и правоохранительных, граждан из более чем 40 стран. Мы тоже начали работать в этом направлении.

И третья – оказание платных видов услуг. С прошлого года в рамках внесенных законодательных поправок вузы могут самостоятельно зарабатывать и тратить вырученные денежные средства.

Для развития научно-образовательного процесса, внедрения новых технологий и проведения мероприятий всегда необходимы финансовые средства. Поэтому мы надеемся на это новшество в законодательстве и сейчас формируем бизнес-план и маркетинговую политику.