Вице-министр промышленности и строительства РК Жаннат Дубирова на пресс-конференции в СЦК рассказала, какие проекты реализуются в сфере ЖКХ, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, в четвертом квартале этого года будет запущен пилотный проект Единой платформы ЖКХ. В платформу, по словам вице-министра, войдут такие модули, как «Единая база абонентов», «Единый платежный документ», «Оцифрованные коммунальные услуги», «База управления объектами ЖКХ», «Аналитическая карта ЖКХ».

Кроме того, до конца года планируется завершить масштабирование Единого платёжного документа на все населённые пункты, включая сельские.