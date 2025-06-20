фото автора и Людмилы Баюшевой

Затонский век

20 двухэтажек, где из благ цивилизации только электричест­во, давно нужно было снести, пока же снесли лишь две. Власти доверили преображение «Затона» двум частным инвесторам, однако люди сомневаются, что это лучший из возможных вариантов.

Микрорайон «Затон» – значимое для Павлодара место. И это вовсе не преувеличение, хотя нынешняя молодежь, вероятно, даже и не знает, что местные деревянные двухэтажные бараки когда-то были престижным жильем. В 20-х годах прошлого века на южной окраине города (сегодня это место застроено со всех сторон и, по сути, ближе к центру, чем многие современные микрорайоны) начали возводить жилье для сотрудников павлодарской пристани – тут был заложен городок водников.

Дело в том, что пристань на Иртыше, а точнее, в удобном затоне близ впадения в Иртыш притока Усолки, была важнейшим инфраструктурным объектом. В советское время Павлодар был центром большого судоходства на Иртыше. Вот лишь один пример: в 60–70-х годах 90% от общего объема сибирского леса, завозимого в Казахстан, перегружалось и отправлялось далее потребителю во все регионы Советского Союза только Павлодарским речным портом, а это до полутора миллионов кубомет­ров. Были времена, когда в навигацию большинство горожан предпочитало отправляться из Павлодара в населенные пункты водным путем по маршрутам Павлодар – Семипалатинск, Павлодар – Омск, Павлодар – Ермак, которые обслуживались быстроходными судами на подводных крыльях типа «Ракета», «Беларусь», «Полесье».

А начиналось все гораздо раньше. Вот что писал об этом краевед Эрнест Соколкин: «Начиная с конца 60-х гг. XIX века и до 1900 года в павлодарском затоне ежегодно зимовало от 10 до 50 речных судов и барж. К тому же в затоне появились две пристани – одна, самая старейшая, это соляная (существовала с 1750 года) и грузовая, ставшая одной из главных по перевалке хлебных грузов и продуктов сельского хозяйства, привозимых из казахской степи – шерсти, сала, скота в период летней навигации. Павлодарский затон как часть города возникал на южной окраи­не, и его отделяла от казачьей станицы часть пустыря, лежащая от нынешней улицы Академика Чокина до улицы Ломова».

Более того, еще в конце XIX века пароходовладельцы решили начать в Павлодаре ремонт судов, и уже в декабре 1899 года на базе зимовки судов Обь-Иртышского бассейна в Павлодарском затоне возник первый кузнечный цех и были построены бараки для ремонтников – слесарей и кузнецов. Далее появились столярный цех и механическая мастерская с одним станком. Ремонтные рабочие и водники речных судов создали свой жилой городок в затоне. В 1903 году из Омска были привезены верстаки и станки для ремонта судовых двигателей, паропроводов, штурвалов, клапанов и инжекторов. 1905-й считается годом создания уникального павлодарского судоремонтного завода, когда-то гремевшего на всю страну. И по сей день это предприятие имеет единственное в Казахстане инженерно-техническое сооружение по ремонту грузовых судов.

Неудивительно, что Павлодар тогда рос за счет городка водников. В 1924 году здесь была открыта начальная школа № 13. Рядом находился детский сад. Появился первый магазин, столовая, затонская баня, пожарное депо, электростанция, магазин и столовая, в 1928 году был открыт клуб водников. Интенсивное жилищное строительство для рабочих судоремонтных мас­терских началось с 1925 года – тогда возвели 12 одноэтажных деревянных домов. В 30-х годах появился первый двухэтажный деревянный дом, много позже известный павлодарцам под названием «Бомбей». Построи­ли его, как и другие дома, из огромных бревен лиственницы, которые по Иртышу доставляли с севера.

В «Затоне» сложились свои традиции, сюда даже городскую молодежь на танцы не всегда пус­кали, называя их «пришлыми». Ну а чтобы визуально отделить территорию «Затона» от остальной части города, в 1924 году при въезде в микрорайон на улице Троцкого (потом Дзержинского, а ныне Академика Сатпаева) была сооружена Батуринская арка – деревянная достопримечательность того времени. Автором ее был русский художник-передвижник, живший в Павлодаре с 1919 по 1929 год, Виктор Павлович Батурин. Простояла она до начала 70-х годов, когда из-за ветхости конструкцию просто разобрали.

А вот двухэтажные дома пережили Батуринскую арку на полвека, нетрудно представить, насколько ветхими стали эти некогда элитные строения. Уже со времен перестройки они известны павлодарцам как затонские трущобы, ведь из благ цивилизации там только электричество. Вода из колонки, туалеты на улице, отопление печное, а оттого особенно опасное для немолодых деревянных домов. Здесь были и пожары, и факты обрушения кровли, а часть квартировладельцев и вовсе просто покинула свои дома. Впрочем, большинство живет в непрос­тых условиях – просто потому, что идти некуда, для многих затонские деревянные двухэтажки – единственное жилье. А местная молодежь выросла на обещаниях властей о расселении, которые здесь слышат не одно десятилетие.

Прощай «Бомбей»

В 2022-м году могло показаться, что затонская история близка к развязке. Здесь разобрали по бревнышку тот самый «Бомбей». Кстати, снести его было не так-то просто, ведь при сборке этого сруба из бревен лиственницы использовали прочное соединение, известное как «ласточкин хвост» – углы дома действительно были похожи на хвост птицы. Вот что рассказала краевед Людмила Баюшева, пристально следящая за историей этого микрорайона: «В ноябре 2022 года при разборе дома рабочие обнаружили удивительную находку: под полом второго этажа была найдена доска с хорошо сохранившейся надписью, сделанной химическим карандашом: «Сей дом строили 1929 г. июня 29», а рядом подпись, сделанная прорабом. Это подлинное подтверждение времени начала строительства дома в городке водников».

«Бомбей» был первым заселенным двухэтажным домом в городке водников и стал первым снесенным. Вскоре такая же участь постигла и еще одну знаменитую затонскую двухэтажку, известную в народе под названием «500 веселых». Эти два дома – 304-й и 306-й по улице Генерала Дюсенова – уступили свое место для современного элитного жилья. Городские власти пообещали жителям двух расселенных домов новоселье через год. Но переезд в собственные квартиры так и не состоялся – частный инвестор, которому город доверил преображение «Затона» и с которым заключил меморандум о взаимном сотрудничестве, все еще ведет стройку двух высоток.

С тех пор местные жители всех 20 затонских двухэтажек (и снесенных, и ожидающих) не раз говорили о своих сомнениях. Одна из самых активных – Алтынай Ниязова – подчеркивает, что для них желанным и единственно верным сценарием должна была стать государственная программа реновации жилья. Например, в том же Павлодаре именно за счет бюджета был кардинально преображен старый микрорайон «Алюминстрой», где власти несколько лет сносили обветшалые саманные двухэтажки и на их месте возвели новый микрорайон «Сарыарка».

Но для «Затона», где, к слову, домов не 160, как было в «Алюминстрое», а 20, значит, и вливаний потребовалось бы гораз­до меньше, придумали другой сценарий.

– Проще говоря, ответственность решили переложить на жителей и бизнес, понадеявшись, что частник все сделает сам. Первый же частник с такой ответственнос­тью не справился, – поясняет Алтынай Ниязова.

Речь идет о ТОО «Malaisary Group», которое и ведет сейчас стройку на месте двух снесенных домов. Только вот репутация у инвестора не самая лучшая – фирма признана судом виновной в незаконном строительстве в другой части города. Видимо, судебные тяжбы и повлияли на то, что затончане не только не получили обещанные в 2023 году квартиры, но и ждут до сих пор, когда их многоэтажки достроят.

Еще два года назад жители деревянных бараков «Затона» отправили представителей инициативной группы с письмом в Астану. Хотели добиться главного – сменить застройщика на более добросовестного и создать независимую комиссию для проведения анализа ситуации и введения режима ЧС местного масштаба. И вот такой сценарий, будь он реализован, позволил бы выделить из бюджета деньги на строительство жилого комплекса в Затонском микрорайоне.

– Но пока все ограничено тем, что город разработал проект детальной планировки микрорайона, то есть определили участок для сноса ветхих строений, – продолжает Алтынай Ниязова. – Мы же настаиваем на том, что именно власти должны были также организовать оценку недвижимого имущества, провести процедуру обмена с собственниками аварийного жилья на равнозначную по площади квартиру или возместить стоимость, получить технические условия на проведение коммуникаций. И делать все в рамках государственной программы реновации жилья, но слово «реновация» у нас нигде не фигурирует. Жильцам предлагают самим проводить оценку, самим делать экспертизу аварийности жилья, но в таком случае мы сможем лишь претендовать на получение арендного жилья.

Попытка номер два

В отделе архитектуры и градостроительства Павлодара признают, что в отношении оставшихся 18 домов обследование пока не проводилось, однако срок их экс­плуатации превышает 60–65 лет. Согласно строительным нормативам Республики Казахстан (СП РК 1.04-102-2012 «Правила оценки физического износа зданий и сооружений»), расчетный срок службы жилых зданий с деревянными стенами составляет 50 лет, что свидетельствует о физическом износе указанных объектов.

По состоянию на сегодняшний день в микрорайоне проживают 363 человека. В некотором роде их судьба – в руках второго инвестора ТОО «Renome Invest», с которым власти заключили меморандум, аналогичный первому. Как пояс­нили в отделе архитектуры, сог­ласно условиям соглашения, компания обязуется демонтировать оставшиеся 18 ветхих домов в соответствии с утвержденным проектом детальной планировки, а также построить на их месте семь многоквартирных жилых домов общей численностью 1 020 квартир.

В прошлом году состоялась первая встреча с жителями и представителями акимата, где инвестор заявил о поэтапной реа­лизации проекта, включаю­щего строительство жилого комп­лекса бизнес-класса с элементами сис­темы «умный» дом, благоуст­роенной территорией, объектами торговли, парковочными зонами. Инвестор также взял на себя обязательства по временному переселению жильцов аварийных домов в арендное жилье на период строительства.

«ТОО «Malaisary Group» завершило возведение двух многоквартирных жилых домов (9- и 10-этажных) общей вместимос­тью 132 квартиры на месте ранее снесенных домов по ул. Генерала Дюсенова. В настоящее время завершено строительство всех этажей, ведутся фасадные и внутренние отделочные работы, а также осуществляется подключение объектов к системам водоснабжения и канализации. На сегодняшний день 17 жителям демонтированных домов, находившихся в собственности ТОО «Malaisary Group», ежемесячно выплачивается компенсация за аренду жилья. Подобные выплаты также осуществляются 10 жителям домов, переселенным в рамках проекта ТОО «Renome Invest»», – подчеркнули в отделе архитектуры.

Только вот павлодарцы словам не верят. Это и неудивительно – особенно после истории с первым инвестором, существенно затянувшим стройку. Алтынай Ниязова отмечает, что есть немало важных нюансов, соблюдение которых принципиально. Например, нельзя приступать к сносу домов до тех пор, пока застройщик не получит гарантии государственного АО «Казахстанская жилищная компания» – инвестор пообещал, что это будет сделано, но пока документов никто не видел. Люди переживают, что у компании просто не хватает средств на стройку. Смущает женщину и то, что представляли проект от ТОО «Renome Invest», а реализацией будет заниматься другая фирма – ТОО «Renovation Construction». Словом, жителям все же нужно больше государственного учас­тия в этом жизненно важном процессе и именно по программе реновации, что должно быть зафиксировано на бумаге.

Между тем инвестор заверяет, что проект будет проходить как раз в формате реновации, однако речь идет о частной реновации. При этом без гарантии АО «Казахстанская жилищная компания» заключать договоры с жильцами «Затона» никто не будет, а те документы, которые некоторые из них подписывают сейчас, это лишь соглашения о намерениях. По словам руководителя проекта ТОО «Renovation Construction» Думана Токашева, весь проект будет состоять из четырех очередей, соглашения о намерениях подписали 37 квартировладельцев из первой очереди проекта – они уже даже выбрали квартиры, которые получат после того, как будет построен новый ЖК. Конечно же, выбирали по эскизам.

Думан Токашев не стал называть конкретные сроки, когда будет переселение и начнется реальная стройка, но отметил, что впереди еще много работы, в том числе нужно решить вопрос с инженерными сетями, с получением техусловий, ведутся переговоры с коммунальными службами и с местными исполнительными органами. Пока самый сложный вопрос – это теплоснабжение, потому что для подключения жилого многоэтажного комплекса потребуется модернизация одного километра теплосети за счет бюджета, а вот внутриквартальную разводку всех коммуникаций инвестор намерен взять на себя.

– У нашей группы компаний Renome Invest большой опыт, как и у головной компании ТОО «Smart Solutions». В этот проект­ уже инвестировано 200 миллио­нов тенге – на разработку проект­ной документации, на административные расходы, на компенсацию арендной платы для 10 семей из аварийного дома по адресу: Генерала Дюсенова, 383, которых расселили во временное жилье. Такие вложения подтверж­дают наши серьезные намерения, – заверяет Думан Токашев.

Жители «Затона» уже который год молятся, чтобы эти и другие заверения стали реальностью. Ну и, конечно, действуют, как минимум обивая пороги всевозможных госструктур. Обратились они за помощью и в прокуратуру – и на одном из рабочих совещаний со стороны надзорного органа было отмечено, помимо прочего, что в договорах обязательно необходимо отразить сведения о том, что получение квартир предусмот­рено программой реновации ветхого жилья.