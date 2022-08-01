Аким района погиб в Атырауской области

Аким Махамбетского района Атырауской области утонул в реке Урал, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

«31 июля 2022 года в 22:38 поступило сообщение от дежурного РОП Махамбетского района. Он сообщил, что в селе Ортакшыл Махамбетского района в реке Урал при неизвестных обстоятельствах утонул аким района 1982 года рождения. На место происшествия из города Атырау выехали 3 спасателя и техника оперативно-спасательного отряда ДЧС Атырауской области», – сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям области.

Ринат Жанқылыш был назначен акимом Махамбетского района Атырауской области 2 февраля 2021 года.

Обстоятельства трагического происшествия устанавливаются.