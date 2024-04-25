Акимам поручено заняться обустройством местных дорог - президент

Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о благоустройстве населенных пунктов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
«Акимы при содействии правительства должны взяться за обустройство дорог местного значения. Работа по указанным направлениям будет включена в перечень основных индикаторов, по которым будет оцениваться работа акимов», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Он также отметил, что состояние окружающей среды – это наша общая ответственность. Нужно формировать в обществе экологическую культуру, продвигать принципы бережного отношения к природе.
По инициативе президента в стране проходит общенациональная кампания «Таза Қазақстан». Она также пройдет в регионах, пострадавших от паводков.
«Предупреждаю, это вовсе не разовая акция: нам нужно постоянно уделять внимание озеленению и очистке территорий во всех регионах. Если каждый из нас будет вносить вклад в общее благо, то наша страна станет только лучше. Мы должны привести наши города и поселки в надлежащее состояние. Каждый дом, двор, жилой комплекс, парк и прочее не должны остаться без внимания акимов и общественности. Граждане должны проявить высокую активность, ведь речь идет о здоровой и привлекательной среде обитания. С вандалами будем поступать по закону», - заявил глава государства.