Акимам поручено заняться обустройством местных дорог - президент

Общество, Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о благоустройстве населенных пунктов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Акимы при содействии правительства должны взяться за обустройство дорог местного значения. Работа по указанным направлениям будет включена в перечень основных индикаторов, по которым будет оцениваться работа акимов», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он также отметил, что состояние окружающей среды – это наша общая ответственность. Нужно формировать в обществе экологическую культуру, продвигать принципы бережного отношения к природе.

По инициативе президента в стране проходит общенациональная кампания «Таза Қазақстан». Она также пройдет в регионах, пострадавших от паводков.

«Предупреждаю, это вовсе не разовая акция: нам нужно постоянно уделять внимание озеленению и очистке территорий во всех регионах. Если каждый из нас будет вносить вклад в общее благо, то наша страна станет только лучше. Мы должны привести наши города и поселки в надлежащее состояние. Каждый дом, двор, жилой комплекс, парк и прочее не должны остаться без внимания акимов и общественности. Граждане должны проявить высокую активность, ведь речь идет о здоровой и привлекательной среде обитания. С вандалами будем поступать по закону», -  заявил глава государства.

#президент #дороги #обустройство

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