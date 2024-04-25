Акимам поручено заняться обустройством местных дорог - президент

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«Акимы при содействии правительства должны взяться за обустройство дорог местного значения. Работа по указанным направлениям будет включена в перечень основных индикаторов, по которым будет оцениваться работа акимов», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он также отметил, что состояние окружающей среды – это наша общая ответственность. Нужно формировать в обществе экологическую культуру, продвигать принципы бережного отношения к природе.

По инициативе президента в стране проходит общенациональная кампания «Таза Қазақстан». Она также пройдет в регионах, пострадавших от паводков.