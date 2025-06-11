Если на начало 2022 года в спис­ках очередников значилось 12,5 тыс. человек, то на сегодня их уже более 15 тыс. Как считает руководитель отдела жилищных отношений акимата Костаная Габит Бектабанов, основная причина роста очередности связана с неконтролируемой миграцией граждан из районов в областной центр, с недостаточно продуманной жилищной политикой. И если для городов республиканского значения и столицы установлено требование о непрерывном проживании в них не менее трех лет для постановки в очередь, то настала пора для введения подобной нормы и для городов областного значения.

Больше всех претендентов на государственное бесплатное жилье – из бюджетных организаций: свыше шести тысяч таких семей в Костанае нуждаются в квартирах.

С 2022 года акимат обеспечил 651 семью арендным жильем, а с прошлого года наряду со строительством руководство города перешло к практике закупа жилья.

К примеру, за год объем предос­тавляемого жилья вырос с 255 до 386 квартир. Если сравнивать в динамике, то в 2021-м был распределен один арендный дом, или 120 квартир, в 2022-м введен еще один на 110 квартир. А вот в 2024-м закуплено уже 230 квартир, на что бюджет потратил 4,6 млрд тенге.

Нынче при финансировании 5,4 млрд тенге заключены договоры на 197 квартир. Однако не решен вопрос с выпуском государственных ценных бумаг, что может повлиять на дальнейшее исполнение обязательств по приобретению жилья.