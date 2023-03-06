Акиматы по-своему трактовали Земельный кодекс – Антикор

Сельское хозяйство
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Диасов Ораз
корреспондент

С начала проекта «Бизнеске жол» в Казахстане защищены права около 70 предпринимателей в вопросах аренды земель, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

Фото: Kazpravda.kz

Антикоррупционная служба совместно с Комитетом по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК проанализировали сферу земельных отношений.

«По словам субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ), они периодически сталкиваются с волокитой и необоснованными отказами при продлении сроков аренды на земельные участки.

Местные исполнительные органы по-своему трактовали нормы Земельного кодекса и затягивали сроки, направляя заявления о продлении аренды на рассмотрение земельных комиссий. Согласно статье 12 Земельного кодекса таких полномочий у комиссии нет.

Другой немаловажной проблемой является отказ в продлении аренды в связи с истечением сроков уведомления. Подобную практику акиматы объясняют нарушением арендаторами обязанностей по своевременному уведомлению о намерении заключить договор землепользования на новый срок.

Между тем в случае истечения срока аренды временный возмездный землепользователь, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, имеет преимущественное право перед другими лицами на заключение договора на новый срок (пункт 2 статьи 37 ЗК). В данном случае добросовестный арендатор имеет право на продление срока договора без заключения комиссии», – рассказали о выявленных нарушениях в ведомстве.

Также борцы с коррупцией установили скрытую государственную услугу – составление договора аренды на новый срок, которая не регламентирована законодательством. Отсутствие регламента исключает принцип «одного окна» и способствует возникновению коррупционных рисков ввиду прямого контакта должностных лиц акимата и арендаторов земельных участков, констатировали в агентстве.

В настоящее время по рекомендациям Антикоррупционной службы подобная неправомерная практика прекращена в Алматы, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Жетысуской областях. Также Комитет по управлению земельными ресурсами в адрес местных исполнительных органов направил четкие разъяснения, исключающие практику отказа в продлении аренды на земельные участки в связи с несвоевременным уведомлением.

Указанное разъяснение позволит устранить нарушения прав и законных интересов добросовестных землепользователей, минимизировать коррупционные риски, а также сформировать единую практику предоставления земель, подытожили в Антикоре.

 

 

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