Акимы сели за парты

Академией политического менеджмента партии «AMANAT» запущена программа обучения акимов сел и сельских округов.

На первом этапе обучения уже более 500 сельских акимов проходят курсы по развитию компетенций в сфере повышения экономической активности населения.

В семинаре по обучению принял участие исполнительный секретарь «AMANAT» Асхат Оралов. В целом, до конца года планируется обучить более двух тысяч сельских акимов и исполнительных секретарей территориальных филиалов партии по всей стране. Акцент делается на практическую отработку навыков по проектированию прибыльных бизнес-проектов на селе.

Обращаясь к участникам семинара, исполнительный секретарь «AMANAT» отметил, что партией уделяется особое внимание вопросам повышения доходов населения, особенно в сельской местности.

– В условиях построения Нового Казахстана требуется новое качество подготовки современных управленцев. Для повышения их компетенций Академией политического менеджмента запущены полноценные программы подготовки. Так, уже стартовало обучение более чем 500 сельских акимов. До конца года будет охвачено свыше 2 тысяч руководителей. С целью повышения эффективности тренеры академии специально выехали в регионы и обучают акимов в офлайн-формате. Мы уверены, что полученные знания будут способствовать, прежде всего, улучшению качества жизни сельчан, – подчеркнул Асхат Оралов.

Стоит отметить, что по итогам первых прямых выборов акимов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов в этом году члены партии «AMANAT» победили в 87,3% округов. Акимами избраны 746 кандидатов, выдвинутых от политобъединения на региональных конференциях, а также 124 самовыдвиженца. Многие являются председателями первичных партийных организаций, а также участниками внутрипартийных праймериз.

– К нам приехали тренеры высокого уровня и на конкретных примерах объясняют основы современного маркетинга. Все это необходимо внед­рять на селе для повышения экономической активности граждан, и мы постараемся применять полученные знания на практике, – отметил аким поселка Шиели Кызылординской области Габит Аманжолов.