Свежий выпуск
Акимы сели за парты
Владимир Осипов

Академией политического менеджмента партии «AMANAT» запущена программа обучения акимов сел и сельских округов.

На первом этапе обучения уже более 500 сельских акимов проходят курсы по развитию компетенций в сфере повышения экономической активности населения.

В семинаре по обучению принял участие исполнительный секретарь «AMANAT» Асхат Оралов. В целом, до конца года планируется обучить более двух тысяч сельских акимов и исполнительных секретарей территориальных филиалов партии по всей стране. Акцент делается на практическую отработку навыков по проектированию прибыльных бизнес-проектов на селе.

Обращаясь к участникам семинара, исполнительный секретарь «AMANAT» отметил, что партией уделяется особое внимание вопросам повышения доходов населения, особенно в сельской местности.

– В условиях построения Нового Казахстана требуется новое качество подготовки современных управленцев. Для повышения их компетенций Академией политического менеджмента запущены полноценные программы подготовки. Так, уже стартовало обучение более чем 500 сельских акимов. До конца года будет охвачено свыше 2 тысяч руководителей. С целью повышения эффективности тренеры академии специально выехали в регионы и обучают акимов в офлайн-формате. Мы уверены, что полученные знания будут способствовать, прежде всего, улучшению качества жизни сельчан, – подчеркнул Асхат Оралов.

Стоит отметить, что по итогам первых прямых выборов акимов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов в этом году члены партии «AMANAT» победили в 87,3% округов. Акимами избраны 746 кандидатов, выдвинутых от политобъединения на региональных конференциях, а также 124 самовыдвиженца. Многие являются председателями первичных партийных организаций, а также участниками внутрипартийных праймериз.

– К нам приехали тренеры высокого уровня и на конкретных примерах объясняют основы современного маркетинга. Все это необходимо внед­рять на селе для повышения экономической активности граждан, и мы постараемся применять полученные знания на практике, – отметил аким поселка Шиели Кызылординской области Габит Аманжолов.

Популярное

Все
Почему Жетысу не может спасти Казахстан от сахарного кризиса
Санкционный рикошет бьет по казахстанским компаниям
Духовная сила Улытау
Чем дефицит воды грозит Казахстану и как с ним бороться
Секретные материалы казахстанских недропользователей
Требует пересмотра
Мастер исторических образов
Айболит летит на помощь
Юбилейная сессия
Дикорастущая польза
Как живут страны за пределами "мира изобилия"
В Усть-Каменогорске сахар есть, но цены на него «кусаются»
Ситуация вокруг дефицита сахара заметно накалилась в Жамбылской области
Как новые реформы отразятся на молодых казахстанцах – интервью с проректором ЕНУ им. Гумилева
Первое заседание Национального курултая, которое состоится в Улытау сегодня, должно стать знаковым
Туркестанской области 4 года. Как изменился регион за это время?
Пластик добрался до Антарктиды
С 1 августа Костанайской области отключат газ
Опасность "ядерной зимы" на Земле продолжает расти
"Шринкфляция" спасает американцев от новых ценников в магазинах
Шура спел на улице в Нур-Султане
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 июня
Все мы родом из детства
А что дальше? Эксперты обсудили будущее Казахстана после референдума
Спасатели фактически не контролируют работу лифтов в Казахстане
Что делать, чтобы весной в Алматы вместе со снегом не сходил и асфальт
Основные стратегические цели Казахстана назвал Касым-Жомарт Токаев
Два новых министерства появились в Казахстане
День рождения Пушкина отметили в Казахстане
В ряде регионов Казахстана утверждены сниженные тарифы на коммуналку
Асхат Аймагамбетов высказался о своём назначении
Первый в этом году случай опаснейшего заболевания зарегистрирован в Кызылординской области
Один из самых возрастных, трудолюбивых и добрых дворников живет и работает в Нур-Султане
Что происходит с "дочками" российских банков в Казахстане, рассказала глава АРРФР
Самые обсуждаемые нормы Конституционной реформы вступили в силу
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт

Читайте также

Свежий выпуск
Айда, Золотая Орда!
Свежий выпуск
Опасное мясо цыпленка
Свежий выпуск
Ночной кошмар
Свежий выпуск
Райский уголок для древних металлургов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]