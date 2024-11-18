Актау получил статус культурной столицы тюркского мира 2025 года

Вместе с тем министр культуры и информации РК назначен координатором 42-го заседания министров ТЮРКСОЙ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Ашхабаде состоялось 41-е заседание государств-членов международной организации по развитию тюркской культуры и искусства ТЮРКСОЙ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

В мероприятии приняли участие генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, представители сферы культуры из Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана, Турции, а также руководители международных организаций и другие почетные гости.

Основное внимание на встрече было уделено развитию тюркской культуры и укреплению братских отношений между тюркскими государствами. Участники обсудили и приняли решения по активизации совместных усилий в сохранении и популяризации культурного наследия тюркоязычных народов.

Были обсуждены планы мероприятий, посвященных назначению Актау культурной столицей тюркского мира в 2025 году, продвижение общего культурного наследия тюркского мира и вопросы устойчивого сотрудничества.

Постоянный совет министров культуры рассмотрел все поступившие от государств-членов рекомендации и предложения и с их учётом утвердил Программу деятельности ТЮРКСОЙ на предстоящий 2025 год. Принятые решения будут способствовать лучшему пониманию общей истории народов Тюркского мира, а также дальнейшему развитию культурных и межгосударственных связей.

Кроме того, министр культуры и информации РК был назначен координатором 42-го заседания Министров ТЮРКСОЙ, которое состоится в Казахстане.