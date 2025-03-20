Актер стал гвардейцем

Военное дело
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Білімжан Тұрсынов, исполнивший одну из главных ролей в популярном казахстанском сериале «Патруль», недавно принял присягу и поступил на службу в ряды Национальной гвардии

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Сейчас уроженец Семея проходит срочную службу в воинской части 5518 в Усть-Каменогорске. Военнослужащие этой части несут службу по охране общественного порядка и патрулируют улицы города.

Білімжан блестяще воплотил на экране образ полицейского в сериале «Патруль». После успешного дебюта он получил предложения от отечественных режиссеров сняться в новых кинопроектах. Однако молодой актер предпочел в первую очередь исполнить свой воинский долг.

— Я горжусь тем, что стал частью Национальной гвардии. Гвардейцы патрулируют улицы города, помогая обеспечивать порядок и безопасность граждан. Служба Родине — это долг, который необходимо выполнить с честью и достоинством. Но после службы я всегда смогу вернуться в искусство и, безусловно, буду рад продолжить карьеру в кино. Особенно мне нравится сниматься в комедийных фильмах, — поделился впечатлениями Білімжан.

До призыва в армию актер активно играл в Семейском государственном казахском музыкально-драматическом театре имени Абая, участвуя в таких постановках, как «Сотанайдың соңғы үйленуі» и «Әйел махаббаты».

#Нацгвардия #актер

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