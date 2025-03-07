Актеры и военные на одной сцене: уникальный показ спектакля «Алия» покорил сердца зрителей

6 марта в Государственном академическом русском театре драмы имени М. Горького состоялся показ спектакля «Алия», ставшего событием культурной и общественной жизни столицы, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Постановка является первой в своем роде, где актеры драматического театра и офицеры войск правопорядка объединятся на одной сцене, создавая мощный художественный образ.

Этот проект приурочен к 100-летию Алии Молдагуловой и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Постановка не просто рассказала историю легендарной героини, но и стала живым памятником мужеству, стойкости и самоотверженности казахстанских женщин.

К слову, мероприятие состоялось в рамках Акции «100 дней до Победы», которая стартовала в Национальной гвардии в целях празднования юбилея Победы.

Зрители с первых минут погрузились в атмосферу героической эпохи, в которой юная девушка, несмотря на хрупкость, проявила несгибаемый дух и вошла в историю как символ мужества. Главную роль блестяще сыграла талантливая театральная актриса Айжулдыз Багланова, завоевавшая сердца зрителей глубиной образа и яркой эмоциональностью.

Музыкальное сопровождение спектакля стало отдельной вехой постановки: мужской хор и Образцово-показательный оркестр Национальной гвардии исполнили легендарную песню композитора Сейдоллы Бәйтерекова «Алия», которая в этом году отмечает 50-летие. Мелодия, знакомая каждому казахстанцу, прозвучала особенно проникновенно, наполняя сердца зрителей гордостью и трепетом.

Отметим, постановка стала ярким примером культурного синтеза, когда военная выправка гармонично сочетается с драматическим искусством, а реалистичность образов заставляет зрителей заново переосмыслить страницы истории. Аншлаг в зале, овации стоя и слезы на глазах зрителей – лучшее доказательство того, что спектакль нашел отклик в сердцах людей.