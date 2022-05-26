Активная подготовка в регионах

В ходе рабочей поездки председателя ЦКР Нурлана Абдирова в Шымкент и Туркестанскую область состоялись семинары-совещания с территориальными комиссиями референдума.

Глава Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров посетил город Арыс Туркестанской области, а также Шымкент, где состоялись семинары-совещания по вопросам, касающимся подготовки и проведения всенародного голосования, работы акиматов и территориальных комиссий по материально-техническому оснащению участков для голосования.

Также участникам были разъяснены проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», порядок аккредитации представителей СМИ в день голосования, ответственность за нарушение законодательства о референдуме.

В семинарах-совещаниях приняли участие члены террито­риальных комиссий, представители местных исполнительных и представительных органов, руководители департамента юстиции, прокуратуры и представители СМИ.

В своем приветственном слове к участникам семинара-совещания Нурлан Абдиров напомнил, что инициативу о проведении референдума Президент Касым-Жомарт Токаев озвучил на XXXI сессии Ассамблеи народа Казахстана 29 апреля. Затем 5 мая Глава государства подписал указ, которым на 5 июня 2022 года был назначен республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию. Таким образом, внесение поправок в Основной закон решено провести путем всенародного голосования.

На семинарах особое внимание уделялось вопросам информирования граждан. Представители акиматов подробно доложили о проделанной работе в этом направлении.

К примеру, в Туркестанской области запущен единый сall-центр по предоставлению информации и консультаций о республиканском референдуме. В Шымкенте также организованы саll-центры, представители которых отвечают на вопросы граждан.

В системе 2GIS добавлен сервис «Поиск участка референдума» (в настоящее время работает веб-версия), который будет доступен для мобильных платформ с 1 июня. На сайте i-shymkent.kz работает сервис «Проверьте себя в списке голосующих на сайте», в Telegram запущен ishym_bot. С помощью данных сервисов каждый гражданин может определить свой участок для голосования, введя ИИН.

– Осталось меньше двух недель до дня голосования. Необходимо проработать все организационные аспекты, связанные с проведением референдума, – подчерк­нул председатель ЦКР.

Наряду с этим состоялись инс­пекционные выезды на 15 участков в Арысе и ряде районов облас­ти, а также в Шымкенте. Нурлан Абдиров сделал ряд замечаний по обеспечению на участках безбарьерной среды для лиц с инвалидностью, предоставлению мест для размещения членов участковых комиссий, представителей общественных объединений и для наблюдателей в помещениях для голосования.

Также он отметил, что все информационно-разъясняющие материалы на участках должны быть доступны и удобны для ознакомления, в том числе для лиц с инвалидностью. Все недочеты были немедленно устранены.