Активы Нацфонда составили $60,8 млрд

Рост с начала года составил 1,3%, сообщает Kazpravda.kz

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«Активы Национального фонда увеличились с начала года на 1,3%, составив 60,8 млрд долларов. Сумма поступлений в фонд с начала года составила 3,7 трлн тенге, а объем трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет – 5,3 трлн тенге», - говорится в докладе главы Нацбанка Тимура Сулейменова опубликованного на сайте НБ.

По его данным, инвестиционный доход Нацфонда за 11 месяцев составил 9,5%, или 5,7 млрд долларов.

Валовые международные резервы на конец ноября составили 105 млрд долларов, рост с начала года – на 9,5%. Золотовалютные резервы Нацбанка увеличились с начала года на 23%, до 44,2 млрд долларов.