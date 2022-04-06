Упал вместе с крышей актовый зал сельской школы в селе Токуши Северо-Казахстанской области. В момент разрушения в помещении никого не было, никто не пострадал.

Предварительная причина – просадка фундамента и протечка крыши, сообщает пресс-служба управления образования СКО. На место инцидента выехали руководители уполномоченных органов. Создана специальная комиссия. В школе учатся 293 ребенка. После ЧП они перешли на дистанционный формат обу­чения.

В областном управлении образования уточнили, что в 2022 году на ремонт Токушинской сельской школы были выделены дополнительные средства, которых должно хватить на замену крыши основной школы и крыши актового зала.