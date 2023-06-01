Акция «Мамино сердце» прошла в поликлинике Астаны

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Аманжолова Айман
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В городской поликлинике №6 прошла акция «Мамино сердце», передает официальный сайт акимата Астаны.

 

фото с сайта акимата Астаны

Это традиционное мероприятие проводится на протяжении 10 лет. Акция организована для мам, воспитывающих особенных детей.

В преддверии Международного дня защиты детей, сотрудники городской поликлиники №6 подарили малышам особый праздник.

Родители прошли медицинский осмотр узких специалистов, с детьми были проведены коррекционные занятия, направленные на формирование и развитие способностей.

«Мы каждый год посещаем этот концерт. Очереди на прохождение специалистов обычно большие, а в этот день мы проходим без очередей. Этот день не только веселый праздник для наших детей, но и отличная возможность для матерей», - говорит жительница столицы Каламкас.

Для участников акции была организована концертная программа, ведь дарить радость детям – самое важное.

«Для прохождения медосмотра не обязательно быть прикрепленным. 2 раза в год мы организуем такое мероприятие. Работает отделение детской терапии. Мамы проходят амбулаторное обследование, при необходимости принимаются дополнительные меры», - сказала главный врач поликлиники Динара Байсеркина.

Отметим, что в столичных медицинских организациях в честь праздника проводится День открытых дверей.

#Астана #здоровье #население #поликлиника

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