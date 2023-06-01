Акция «Мамино сердце» прошла в поликлинике Астаны

фото с сайта акимата Астаны

Это традиционное мероприятие проводится на протяжении 10 лет. Акция организована для мам, воспитывающих особенных детей.



В преддверии Международного дня защиты детей, сотрудники городской поликлиники №6 подарили малышам особый праздник.

Родители прошли медицинский осмотр узких специалистов, с детьми были проведены коррекционные занятия, направленные на формирование и развитие способностей.

«Мы каждый год посещаем этот концерт. Очереди на прохождение специалистов обычно большие, а в этот день мы проходим без очередей. Этот день не только веселый праздник для наших детей, но и отличная возможность для матерей», - говорит жительница столицы Каламкас.



Для участников акции была организована концертная программа, ведь дарить радость детям – самое важное.



«Для прохождения медосмотра не обязательно быть прикрепленным. 2 раза в год мы организуем такое мероприятие. Работает отделение детской терапии. Мамы проходят амбулаторное обследование, при необходимости принимаются дополнительные меры», - сказала главный врач поликлиники Динара Байсеркина.



Отметим, что в столичных медицинских организациях в честь праздника проводится День открытых дверей.