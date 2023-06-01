Акция «Мамино сердце» прошла в поликлинике Астаны

В городской поликлинике №6 прошла акция «Мамино сердце», передает официальный сайт акимата Астаны.
Это традиционное мероприятие проводится на протяжении 10 лет. Акция организована для мам, воспитывающих особенных детей.
В преддверии Международного дня защиты детей, сотрудники городской поликлиники №6 подарили малышам особый праздник.
Родители прошли медицинский осмотр узких специалистов, с детьми были проведены коррекционные занятия, направленные на формирование и развитие способностей.
«Мы каждый год посещаем этот концерт. Очереди на прохождение специалистов обычно большие, а в этот день мы проходим без очередей. Этот день не только веселый праздник для наших детей, но и отличная возможность для матерей», - говорит жительница столицы Каламкас.
Для участников акции была организована концертная программа, ведь дарить радость детям – самое важное.
«Для прохождения медосмотра не обязательно быть прикрепленным. 2 раза в год мы организуем такое мероприятие. Работает отделение детской терапии. Мамы проходят амбулаторное обследование, при необходимости принимаются дополнительные меры», - сказала главный врач поликлиники Динара Байсеркина.
Отметим, что в столичных медицинских организациях в честь праздника проводится День открытых дверей.