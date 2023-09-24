Актюбинская область и Джалал-Абадская область Кыргызстана стали побратимами

Фото: сайт акимата Актюбинской области

В рамках пленарного заседания форума глав правительств Казахстана и Кыргызстана в Таразе заключен меморандум об установлении побратимских связей между Актюбинской областью Казахстана и Джалал-Абадской областью Кыргызстана.

Документ скрепили подписями аким Актюбинской области Асхат Шахаров и полномочный представитель президента Кыргызской Республики в Джалал-Абадской области Абсаттар Сыргабаев, сообщает официальный сайт акимата Актюбинской области.

«Меморандум направлен на расширение взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества и реализацию совместной промышленной деятельности, в том числе в энергетической, горнодобывающей, перерабатывающей, текстильной, химической и пищевой отраслях, а также развитие сотрудничества между торгово-промышленными палатами и установление контактов между предпринимателями», – говорится в сообщении.

Стороны также планируют содействовать развитию деловых связей между организациями Актюбинской и Джалал-Абадской областей в сфере туризма, экскурсионной и выставочно-ярморочной деятельности.

Кроме того, будет поощряться сотрудничество и установление связей между спортивными организациями, научными и образовательными учреждениями, творческими коллективами и др.

Внешнеторговый оборот между Актюбинской областью и Кыргызстаном составил 22 млн долларов США за 6 месяцев текущего года, и вырос в 10 раз в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.